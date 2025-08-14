Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам

«Супермен» Джеймса Ганна вышел в международный прокат 8 июля. К настоящему моменту его касса достигла 583 млн долларов при бюджете в 225 млн. В картине снялись Дэвид Коренсвет (Супермен), Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Натан Филлион (Зеленый Фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».