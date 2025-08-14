Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам

Джеймс Ганн закончил тритментПодробное изложение концепции фильма. В нем режиссер представляет свое видение проекта, описывая основные сцены и сюжетные моменты. следующего фильма о «Супермене» и рассчитывает вскоре приступить к его съемкам. Об этом режиссер рассказал The Hollywood Reporter на премьере второго сезона «Миротворца» в Нью-Йорке.
«Я уже закончил тритмент следующей истории из того, что я называю „Сага о Супермене“. Тритмент готов — и это очень проработанный документ <…> Надеюсь, что съемки начнутся довольно скоро», ― заявил он.
Ганн добавил, что второй сезон «Миротворца» заложит основу для «всего остального DCU». «Будет много приглашенных звезд, появятся персонажи, которых мы уже встретили в „Супермене“», ― сказал он, отметив, что «Супермен» напрямую ведет к «Миротворцу».
Впервые о начале работы над сиквелом супергеройского блокбастера Ганн сообщил в конце июля.
«Супермен» Джеймса Ганна вышел в международный прокат 8 июля. К настоящему моменту его касса достигла 583 млн долларов при бюджете в 225 млн. В картине снялись Дэвид Коренсвет (Супермен), Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Натан Филлион (Зеленый Фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».