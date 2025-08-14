Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам

В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
Марк Руффало
Шнуров поддержал решение о запрете пяти песен «Ленинграда»
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%
Shaman выступит на концерте в Пхеньяне
Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей
Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью
Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября
Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер
Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4
Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях
Шейлин Вудли снимется с Линдсей Лохан в сериале «Count My Lies»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»

Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам

Фото: DC

Джеймс Ганн закончил тритментПодробное изложение концепции фильма. В нем режиссер представляет свое видение проекта, описывая основные сцены и сюжетные моменты. следующего фильма о «Супермене» и рассчитывает вскоре приступить к его съемкам. Об этом режиссер рассказал The Hollywood Reporter на премьере второго сезона «Миротворца» в Нью-Йорке.

«Я уже закончил тритмент следующей истории из того, что я называю „Сага о Супермене“. Тритмент готов — и это очень проработанный документ <…> Надеюсь, что съемки начнутся довольно скоро», ― заявил он.

Ганн добавил, что второй сезон «Миротворца» заложит основу для «всего остального DCU». «Будет много приглашенных звезд, появятся персонажи, которых мы уже встретили в „Супермене“», ― сказал он, отметив, что «Супермен» напрямую ведет к «Миротворцу».

Впервые о начале работы над сиквелом супергеройского блокбастера Ганн сообщил в конце июля.

«Супермен» Джеймса Ганна вышел в международный прокат 8 июля. К настоящему моменту его касса достигла 583 млн долларов при бюджете в 225 млн. В картине снялись Дэвид Коренсвет (Супермен), Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Натан Филлион (Зеленый Фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».

Расскажите друзьям