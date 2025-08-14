Певец Ярослав Дронов (Shaman) выступит на концерте в Пхеньяне в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Об этом сообщает ТАСС.
Концерт состоится 15 августа. Артист вошел в состав делегации, которую возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев.
Вместе с Shaman 14 августа в Пхеньян прибыл ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и другие исполнители. В аэропорту их встречали заместитель министра культуры КНДР Пак Кён Чхоль и сотрудники российского посольства. В КНДР также прилетела делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным.
Еще Shaman недавно рассказал, что мечтает спеть в открытом космосе. Он считает, что может это сделать после серьезной подготовки. На самом деле, в космосе не распространяется звук из‑за вакуума. «Ну не знаю, может быть, когда‑нибудь это случится. Кто знает», — поделился певец.