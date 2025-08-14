Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей

Макдоннелл отметил, что знаменитости ― более уязвимые цели для воров, поскольку мероприятия с их участием анонсируются онлайн. По словам правоохранителя, в последнее время грабители становятся все более изощренными: они прячут камеры наблюдения в клумбах или напротив домов, чтобы следить за распорядком жертв. Кроме того, преступники используют глушилки Wi-Fi, чтобы отключать домашние системы безопасности и камеры, которые могут оповестить владельцев или полицию о вторжении.