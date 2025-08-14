Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей

Четверо подростков арестованы по делу о краже со взломом особняка Брэда Питта, сообщает Би-би-си. По словам начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, подозреваемые стоят за серией ограблений домов актеров и профессиональных спортсменов.
Двум из задержанных по 18 лет, одному — 17, а еще одному — 16. Все они ― члены уличной банды. На прошлой неделе за ними установили наблюдение, после чего задержали. При обысках в их домах нашли имущество, похищенное при взломах.
Полиция не назвала всех, чьи дома подверглись нападению, но в этом году о кражах сообщали, в частности, Николь Кидман и Кит Урбан, питчер команды LA Dodgers Ёсинобу Ямамото и бывший нападающий LA Football Club Оливье Жиру.
Макдоннелл отметил, что знаменитости ― более уязвимые цели для воров, поскольку мероприятия с их участием анонсируются онлайн. По словам правоохранителя, в последнее время грабители становятся все более изощренными: они прячут камеры наблюдения в клумбах или напротив домов, чтобы следить за распорядком жертв. Кроме того, преступники используют глушилки Wi-Fi, чтобы отключать домашние системы безопасности и камеры, которые могут оповестить владельцев или полицию о вторжении.
Ограбление большого трехспального особняка Брэда Питта у подножия знаменитого Голливудского знака произошло в конце июня. Трое грабителей перелезли через забор, проникли в дом через окно и обыскали его, скрывшись с похищенным имуществом. Владелец имущества в это время находился в Лондоне, где продвигал фильм «F1» с его участием.