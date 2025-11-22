Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом

Фото: 20th Television

Певица и актриса Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом. Об этом пишет Variety.

Релиз шестого студийного альбома «Luck…or Something» состоится 20 февраля 2026 года. Пластинка выйдет на лейбле Atlantic Records.

Как пояснила сама Дафф, название альбома отражает ее размышления о жизненном пути.

«Меня часто спрашивают, как мне удается сохранять ясность ума, несмотря на то, что я выросла в этой индустрии. Название альбома — это мой ответ на этот вопрос», — отметила артистка.

19 января она отправится в мини-тур. Он начнется в Лондоне, затем пройдут концерты в Торонто (24 января) и Бруклине (27 января), а завершится турне 29 января в лос-анджелесском зале The Wiltern — всего за три недели до выхода альбома.

