Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью

Бывшие деловые партнеры Присциллы Пресли — Бриджит Круз и Кевин Фиалко — обвинили вдову Элвиса Пресли в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью.
Руководители компании Priscilla Presley Partners утверждают, что в январе 2023 года Присцилла приняла решение отключить аппараты жизнеобеспечения своей дочери Лизы Мари всего через несколько часов после ее госпитализации.
По их версии, это было частью плана по возвращению контроля над наследием Элвиса, управлению информацией в СМИ и обману деловых партнеров. Кроме того, они обвиняют Присциллу и ее коллегу в распространении ложных заявлений о жестоком обращении с пожилыми, что якобы нанесло ущерб их репутации. Истцы требуют компенсацию более чем на 50 млн долларов.
Адвокат Присциллы, Мартин Д. Сингер, назвал иск «постыдным, абсурдным и безосновательным», заявив, что это месть за ранее поданный ею самой иск против этих же людей. Он подчеркнул, что старшая внучка Присциллы, актриса Райли Кио, полностью ее поддерживает и возмущена обвинениями.
Юрист Круз и Фиалко, Джордан Мэтьюс, утверждает, что у его клиентов есть видеозаписи и переписка, подтверждающие, что их сотрудничество с Присциллой было законным и добросовестным, а сами они являются жертвами ситуации.
Судебные разбирательства начались в октябре 2023 года, когда Круз обвинила Присциллу в одностороннем разрыве партнерства и нарушении контракта. По словам Круз, совместная работа должна была помочь Присцилле монетизировать ее имя и образ, а их усилия способствовали выходу биографического фильма «Присцилла» 2023 года, однако они не получили упоминания в титрах.
В ответ Присцилла подала встречный иск, обвинив бывших партнеров в попытке получить контроль над ее финансами и доходами, что она назвала «долговым рабством».
Лиза Мари Пресли скончалась 12 января 2023 года в возрасте 54 лет от кишечной непроходимости, возникшей как осложнение после бариатрической операции. После ее смерти Присцилла оспорила завещание дочери, но позже заключила мировое соглашение с внучкой.