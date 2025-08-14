Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году

Проект «Библиотека будущего» запустила в 2014 году шотландская художница Кэти Петерсон. Она высадила к северу от Осло тысячу елей, которые спустя век ― в 2114 году ― пойдут на печать 100 произведений из антологии «Библиотека будущего». К проекту уже присоединились Маргарет Этвуд, Дэвид Митчелл, Хан Кан, Оушен Вуонг и другие известные авторы. Их тексты, пока что в единственном экземпляре, хранятся в специальной «тихой комнате» публичной библиотеки Осло.