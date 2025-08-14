Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году

Индийский писатель Амитав Гош стал 12-м участником проекта «Библиотека будущего». Его следующую рукопись будут хранить в тайне от читателей 89 лет ― до 2114 года, сообщает The Guardian.
Проект «Библиотека будущего» запустила в 2014 году шотландская художница Кэти Петерсон. Она высадила к северу от Осло тысячу елей, которые спустя век ― в 2114 году ― пойдут на печать 100 произведений из антологии «Библиотека будущего». К проекту уже присоединились Маргарет Этвуд, Дэвид Митчелл, Хан Кан, Оушен Вуонг и другие известные авторы. Их тексты, пока что в единственном экземпляре, хранятся в специальной «тихой комнате» публичной библиотеки Осло.
Гош назвал приглашение поучаствовать в проекте «глубокой честью и трогательным актом доверия». Эта инициатива, по его словам, «заставляет нас думать за пределами нашей жизни, воображать читателей, которые еще не родились».
«Для меня особенно важно, что в основе проекта лежит лес, потому что уже давно я пишу о лесе, хотя и совершенно другого рода — о великом мангровом лесе, известном как Сундарбан», ― отметил он.
Простирающийся в дельте Ганга Сундарбан стал местом действия романов Гоша «Оружейный остров», «The Hungry Tide» и «Jungle Nama». «Я тронут тем, что стал частью работы, переплетающей экологию, литературу и терпение в столь монументальных масштабах», ― добавил он.
Писатель представит свою рукопись на церемонии в лесу «Библиотеки будущего» в мае или июне 2026 года, тогда же станет известно название произведения.
Амитав Гош ― один из самых обсуждаемых индийских писателей современности. Его произведения раскрывают мрачные и неприглядные стороны индийской истории, рассказывают о колонизации разных частей страны. Часто в книгах писателя затрагивается проблема климатического кризиса.