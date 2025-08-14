Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября

Премьера второго сезона сериала «Землевладелец» на Paramount+ состоится 16 ноября. Об этом сообщает Deadline.
Главные роли в драме Тейлора Шеридана вновь исполнят Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Энди Гарсия и Эли Лартер. К ним присоединятся Сэм Эллиотт (роль пока держится в секрете) и Стефания Спампанато, которая сыграет жену персонажа Гарсии.
В финале первого сезона, вышедшего 12 января, глава картеля Галлино (Гарсия) пощадил Томми Норриса (Торнтон), а его начальник Монти Миллер (Джон Хэмм) умер от сердечного приступа.
Несмотря на теплый прием зрителей и рекордные показатели (первая серия набрала более 35 млн просмотров), в этом году «Землевладелец» не получил номинаций на премию «Эмми».
Сюжет сериала основан на подкасте «Boomtown» от Imperative Entertainment и Texas Monthly. Соавторами проекта выступили Тейлор Шеридан и Кристиан Уоллес, они же стали исполнительными продюсерами.