В России утвердили новые варианты слов «миллион» и «миллиард»

Ранее советник президента и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская высказалась о включении в словарь РАН заимствованных слов вроде «пауэрбанк», «смузи» и «тиктокер». Она подчеркнула, что закреплять англицизмы и быстротечный сленг на нормативном уровне не стоит.