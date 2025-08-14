В России утвердили новые варианты слов «миллион» и «миллиард»

Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта слов для передачи разговорного произношения: «миллион» — «мильон» и «миллиард» — «мильярд» . Это зафиксировано в новом орфографическом словаре, опубликованном на сайте института.
Изменения касаются и производных слов — допустимы формы: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный», а также «полмиллиона» — «полмильона» и «полмиллиарда» — «полмильярда».
В предисловии к словарю отмечается, что он отражает современную орфографическую норму, исключая диалектные, жаргонные, устаревшие и оскорбительные слова. Словарь опубликовали по распоряжению правительства от 30 апреля.
Ранее советник президента и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская высказалась о включении в словарь РАН заимствованных слов вроде «пауэрбанк», «смузи» и «тиктокер». Она подчеркнула, что закреплять англицизмы и быстротечный сленг на нормативном уровне не стоит.
Тогда же она подчеркнула, что орфографический словарь РАН не является официальным нормативным источником, хотя некоторые слова, связанные с военной тематикой, могут быть уместны в научных и справочных изданиях.