В России утвердили новые варианты слов «миллион» и «миллиард»

В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
Марк Руффало
Шнуров поддержал решение о запрете пяти песен «Ленинграда»
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%
Shaman выступит на концерте в Пхеньяне
Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам
Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей
Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью
Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября
Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер
Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4
Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях
Шейлин Вудли снимется с Линдсей Лохан в сериале «Count My Lies»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»

В России утвердили новые варианты слов «миллион» и «миллиард»

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта слов для передачи разговорного произношения: «миллион»  — «мильон» и «миллиард» — «мильярд» . Это зафиксировано в новом орфографическом словаре, опубликованном на сайте института.

Изменения касаются и производных слов — допустимы формы: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный», а также «полмиллиона» — «полмильона» и «полмиллиарда» — «полмильярда». 

В предисловии к словарю отмечается, что он отражает современную орфографическую норму, исключая диалектные, жаргонные, устаревшие и оскорбительные слова. Словарь опубликовали по распоряжению правительства от 30 апреля.

Ранее советник президента и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская высказалась о включении в словарь РАН заимствованных слов вроде «пауэрбанк», «смузи» и «тиктокер». Она подчеркнула, что закреплять англицизмы и быстротечный сленг на нормативном уровне не стоит. 

Тогда же она подчеркнула, что орфографический словарь РАН не является официальным нормативным источником, хотя некоторые слова, связанные с военной тематикой, могут быть уместны в научных и справочных изданиях.

Расскажите друзьям