В институте РАН опровергли изменение норм произношения слов «миллион» и «миллиард»

В тиктоке сравнивают Юру Борисова и Курта Кобейна
В Москве вдвое снизилось количество ДТП с участием электросамокатов
«Исключительно для взрослых»: король Карл III выпустил коллекцию плюшевых медведей
В Китае открылся книжный магазин на краю 300-метрового обрыва
«Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве
Чарли Холл сыграет в новом сезоне «Монстров» от Райана Мерфи
В программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 фильмов и сериалов
Шнуров поддержал решение о запрете текстов пяти песен «Ленинграда»
После ограничения звонков в Telegram и WhatsApp трафик российских операторов увеличился на 25%
Shaman выступит на концерте в Пхеньяне
Джеймс Ганн придумал концепцию сиквела «Супермена» и готовится к съемкам
Подростки, ограбившие Брэда Питта, проникали в дома и других знаменитостей
Присциллу Пресли обвинили в отказе от медицинской помощи дочери Лизе Мари перед ее смертью
Второй сезон «Землевладельца» Тейлора Шеридана выйдет 16 ноября
Амитав Гош напишет книгу, которую прочитают лишь в 2114 году
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер
Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4
Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях
Шейлин Вудли снимется с Линдсей Лохан в сериале «Count My Lies»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа

В институте РАН опровергли изменение норм произношения слов «миллион» и «миллиард»

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Обновлено сегодня в 10:49

В Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН опровергли изменение норм произношения слов «миллион» и «миллиард». 

«Приведенные факты взяты из Орфографического словаря русского языка. Его задача — фиксировать, как слова пишутся, а не как они произносятся. Поскольку ранее варианты „мильон“ и „мильярд“ были в употреблении, то в словаре надо показать, как они пишутся», — уточнили в РАН.

В институте добавили, что нормы произношения устанавливаются другим словарем — орфоэпическим, и там эти варианты даны как устаревшие.

Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта слов для передачи разговорного произношения: «миллион»  — «мильон» и «миллиард» — «мильярд» . Это зафиксировано в новом орфографическом словаре, опубликованном на сайте института.

Изменения касаются и производных слов — допустимы формы: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный», а также «полмиллиона» — «полмильона» и «полмиллиарда» — «полмильярда». 

В предисловии к словарю отмечается, что он отражает современную орфографическую норму, исключая диалектные, жаргонные, устаревшие и оскорбительные слова. Словарь опубликовали по распоряжению правительства от 30 апреля.

Ранее советник президента и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская высказалась о включении в словарь РАН заимствованных слов вроде «пауэрбанк», «смузи» и «тиктокер». Она подчеркнула, что закреплять англицизмы и быстротечный сленг на нормативном уровне не стоит. 

Тогда же она подчеркнула, что орфографический словарь РАН не является официальным нормативным источником, хотя некоторые слова, связанные с военной тематикой, могут быть уместны в научных и справочных изданиях.

Расскажите друзьям