В институте РАН опровергли изменение норм произношения слов «миллион» и «миллиард»

Обновлено сегодня в 10:49

В Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН опровергли изменение норм произношения слов «миллион» и «миллиард».

«Приведенные факты взяты из Орфографического словаря русского языка. Его задача — фиксировать, как слова пишутся, а не как они произносятся. Поскольку ранее варианты „мильон“ и „мильярд“ были в употреблении, то в словаре надо показать, как они пишутся», — уточнили в РАН.

В институте добавили, что нормы произношения устанавливаются другим словарем — орфоэпическим, и там эти варианты даны как устаревшие.