Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. На нем будет фит с Сабриной Карпентер

Фото: Emma Mclntyre/TAS23/Getty Images

Двенадцатый альбом Тейлор Свифт под названием «The Life of a Showgirl» выйдет 3 октября. О грядущем релизе певица рассказала в подкасте «New Heights Show», который ведут ее партнер, футболист Трэвис Келси, и его брат Джейсон. 

Певица представила обложку пластинки и трек-лист, где в песне «The Life of a Showgirl» участвует Сабрина Карпентер. Это единственный фит на альбоме.

На официальном сайте Свифт уже появились коллекционные версии альбома, включая оранжевый блестящий винил «Sweat and Vanilla Perfume», делюкс-CD и кассету.

Альбом был создан в сотрудничестве с продюсерами Максом Мартином и Шеллбэком. По словам Свифт, вдохновение пришло во время ее тура «Eras Tour»: «Это пластинка о том, что происходило за кулисами моей жизни в тот период. Это был невероятно радостный и энергичный этап, и эта атмосфера полностью ощущается в песнях».

Всего альбом включает 12 треков — дополнительных песен выпускать не планируется. Певица отметила, что хотела создать цельное произведение, где каждая композиция имеет значение, а лишних или недостающих треков нет.

Трек-лист «The Life of a Showgirl».

1. «The Fate of Ophelia»
2. «Elizabeth Taylor»
3. «Opalite»
4. «Father Figure»
5. «Eldest Daughter»
6. «Ruin the Friendship»
7. «Actually Romantic»
8. «Wi$h Li$t»
9. «Wood»
10. «Cancelled!»
11. «Honey»
12. «The Life of a Showgirl» (feat. Sabrina Carpenter)

Последний альбом певицы, «The Tortured Poets Department», вышел в апреле 2024 года и был расширен до двойной версии «The Anthology», став лидером продаж года.

