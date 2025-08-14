Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4

Президент Wizards of the Coast Джон Хайт заявил, что Baldur’s Gate 4 обязательно увидит свет.
Однако новым проектом в этой вселенной занимается не студия Giant Skull, основанная режиссером Star Wars Jedi и God of War 3 Стигом Асмуссеном. Цель ААА-студии — создавать «ориентированные на геймплей, погружающие в историю приключенческие экшены в захватывающих мирах».
Позже стало известно, что Wizards of the Coast подписала эксклюзивное издательское соглашение с Giant Skull для разработки «новой одиночной приключенческой игры в мире Dungeons & Dragons». Однако, как рассказал Хайт, этот проект не является новым продолжением Baldur’s Gate.
«Baldur’s Gate — невероятная игра. И, конечно, мы сделаем ее продолжение. Но это не оно. Мы обратились к Стигу и его команде, чтобы они рассказали потрясающую историю и привели D& D к максимально широкой аудитории. Идеально, если игра понравится фанатам D& D, ведь она поможет им воплотить свои фантазии. Но мы также надеемся, что она привлечет любителей экшенов, поклонников Jedi-игр и God of War», — сказал он.
Президент компании добавил, что D& D — это «площадка для всех» и бренд, который они намерены развивать ещё как минимум полвека. Студия Larian, создавшая Baldur’s Gate 3, уже подтвердила, что не работает над четвертой частью, а значит, вопрос о том, кто займется сиквелом, остается открытым.