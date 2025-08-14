Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4

Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях
Шейлин Вудли снимется с Линдси Лохан в сериале «Count My Lies»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами

Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4

Фото: Larian Studios

Президент Wizards of the Coast Джон Хайт заявил, что Baldur’s Gate 4 обязательно увидит свет. 

Однако новым проектом в этой вселенной занимается не студия Giant Skull, основанная режиссером Star Wars Jedi и God of War 3 Стигом Асмуссеном. Цель ААА-студии — создавать «ориентированные на геймплей, погружающие в историю приключенческие экшены в захватывающих мирах».

Позже стало известно, что Wizards of the Coast подписала эксклюзивное издательское соглашение с Giant Skull для разработки «новой одиночной приключенческой игры в мире Dungeons & Dragons». Однако, как рассказал Хайт, этот проект не является новым продолжением Baldur’s Gate.

«Baldur’s Gate — невероятная игра. И, конечно, мы сделаем ее продолжение. Но это не оно. Мы обратились к Стигу и его команде, чтобы они рассказали потрясающую историю и привели D& D к максимально широкой аудитории. Идеально, если игра понравится фанатам D& D, ведь она поможет им воплотить свои фантазии. Но мы также надеемся, что она привлечет любителей экшенов, поклонников Jedi-игр и God of War», — сказал он.

Президент компании добавил, что D& D — это «площадка для всех» и бренд, который они намерены развивать ещё как минимум полвека. Студия Larian, создавшая Baldur’s Gate 3, уже подтвердила, что не работает над четвертой частью, а значит, вопрос о том, кто займется сиквелом, остается открытым.

Расскажите друзьям