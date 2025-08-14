Глава студии Wizards of the Coast рассказал о планах на Baldur’s Gate 4

«Baldur’s Gate — невероятная игра. И, конечно, мы сделаем ее продолжение. Но это не оно. Мы обратились к Стигу и его команде, чтобы они рассказали потрясающую историю и привели D& D к максимально широкой аудитории. Идеально, если игра понравится фанатам D& D, ведь она поможет им воплотить свои фантазии. Но мы также надеемся, что она привлечет любителей экшенов, поклонников Jedi-игр и God of War», — сказал он.