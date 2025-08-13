Netflix показал трейлер документального сериала об урагане «Катрина»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Katrina: Come Hell and High Water», посвященного разрушительному урагану «Катрина», случившемуся в 2005 году.
Проект выйдет на стриминговом сервисе 27 августа к 20-летию трагедии. Он расскажет о бедствии и людях, которые его пережили. В сериале будет три эпизода.
В них жители Нового Орлеана поделятся историями из своего непростого прошлого, опишут настоящее и заглянут в будущее, в котором их город восстановился после катастрофы.
«Это история о жестоком прибрежном урагане, превратившемся в катастрофу из‑за человеческой ошибки и халатности», — подчеркнули создатели документального проекта.
Шоураннером сериала и его продюсером выступила Алиса Пейн. Режиссеры Гита Гандбхир, Саманта Ноулз и Спайк Ли сняли эпизоды документалки. Ли, Гандбхир и Сэм Поллард стали исполнительными продюсерами картины.
«Мыхотим сосредоточиться на людях и сообществе. Именно это делает Америку великим, как мы ее называем, плавильным котлом. Когда мы упускаем из виду людей, страдают все. Сейчас все говорят о том, кто и чего заслуживает. Но мы все заслуживаем того, чтобы правительство работало в наших интересах», — сказала Пейн.