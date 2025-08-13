Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях

Момоа признался, что инцидент случился у берегов острова Мауи 18 лет назад. «Я греб, мы заплыли в Челюсти [популярный серфинг-спот — Прим. ред.]. Прошли около 13 миль вдоль берега. Мы были в миле от берега, и мой лиш [веревка, с помощью которой доска для серфинга прикрепляется к ноге — Прим. ред.] оборвался».

Актер вспомнил, что «встретил довольно много волн собственной головой», несмотря на то, что был опытным серфингистом и имел хорошую подготовку. «Они весьма большие, эти трехметровые гавайские волны», — отметил он.