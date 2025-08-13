Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Джейсон Момоа рассказал, что чуть не утонул во время серфинга на Гавайях

Фото: Apple TV

Американский актер Джейсон Момоа рассказал в подкасте «Smartless», что чуть не утонул на Гавайях во время серфинга.

Момоа признался, что инцидент случился у берегов острова Мауи 18 лет назад. «Я греб, мы заплыли в Челюсти [популярный серфинг-спот — Прим. ред.]. Прошли около 13 миль вдоль берега. Мы были в миле от берега, и мой лиш [веревка, с помощью которой доска для серфинга прикрепляется к ноге — Прим. ред.] оборвался».
Актер вспомнил, что «встретил довольно много волн собственной головой», несмотря на то, что был опытным серфингистом и имел хорошую подготовку. «Они весьма большие, эти трехметровые гавайские волны», — отметил он.

По словам Момоа, он застрял в месте, где волны обрушиваются с особенной силой, подпитываемые находящимся неподалеку каналом. Другие серферы не могли видеть артиста в этом локации, хотя тот размахивал им веслом.

Момоа вспомнил, что в этот ужасный момент он думал о своей тогдашней супруге Лизе Боне и их дочери Лоле Иолани, которой тогда было всего три месяца. «Я просто потерял контроль», — признался актер.

«Я был там какое‑то время и не видел никого, кто бы пришел мне на помощь. Я больше не мог двигаться, мои руки и ноги отказали спустя какое‑то время. Мое тело остановилось. Я больше не мог двигать руками, и я пошел ко дну. А потом мой большой палец ноги ударился о внешний риф. Я буквально сдался и кричал внутри», — поделился Момоа.

К счастью, артист сумел ухватиться за коралл, а один из его друзей-серферов смог найти его в воде. Они оба потеряли доски по пути к берегу из‑за сильного течения. Спортсменам пришлось проплыть еще семь миль.

Момоа отметил, что после случившегося он бросил курить. «Раньше я курил две-три пачки в день. Я не мог остановиться ни ради детей, ни ради бывшей жены, я не могу перестать курить. Но когда я вернулся тогда на берег, с этого момента я никогда не курил. Словно я умер», — признался он.

