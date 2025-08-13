Шейлин Вудли снимется с Линдси Лохан в сериале «Count My Lies»

Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»

Шейлин Вудли снимется с Линдси Лохан в сериале «Count My Lies»

Кадр: Vanity Fair/YouTube

Американская актриса Шейлин Вудли, известная по сериалу «Большая маленькая ложь» и франшизе «Дивергент», снимется в сериале «Count My Lies» вместе с Линдси Лохан. Об этом сообщил Deadline.

Проект выпустит стриминговый Hulu, он будет основан на романе Софи Ставы. Шоураннерами экранизации станут Айзек Аптакер и Элизабет Бергер. Лохан выступит сопродюсером сериала.

Вудли сыграет патологическую лгунтю Слоан Карауэй, которая с помощью лжи устраивается няней к обаятельной и харизматичной Вайолет и ее мужу Джею Локхарту. Роль Вайолет исполнит Лохан.

По сюжету, Слоан думает, что наконец получила работу мечты, но ошибается. Девушка не подозревает, что вошла в дом, полный тайн. Они готовятся вырваться наружу, и это может привести к катастрофическим последствиям для всех.

Аптакер и Бергер ранее уже выпустили два сериала для компании Disney и их стримингового сервиса: «С любовью, Виктор» и «Как я встретила вашего отца». Лохан же в последние годы сотрудничала с другим стримингом — Netflix.

В августе актриса появится в долгожданном фильме студии Disney — сиквеле «Чумовой пятницы». В нем Лохан вернется к роли, которую она исполняла в оригинальном фильме, и воссоединится с другой звездой проекта Джейми Ли Кертис.

Вудли же работает над байопиком о о легендарной рок-певице Дженис Джоплин. В будущем она также появится в триллере «Unabom» вместе с Расселлом Кроу.

