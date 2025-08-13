Шейлин Вудли снимется с Линдси Лохан в сериале «Count My Lies»

Американская актриса Шейлин Вудли, известная по сериалу «Большая маленькая ложь» и франшизе «Дивергент», снимется в сериале «Count My Lies» вместе с Линдси Лохан. Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит стриминговый Hulu, он будет основан на романе Софи Ставы. Шоураннерами экранизации станут Айзек Аптакер и Элизабет Бергер. Лохан выступит сопродюсером сериала.
Вудли сыграет патологическую лгунтю Слоан Карауэй, которая с помощью лжи устраивается няней к обаятельной и харизматичной Вайолет и ее мужу Джею Локхарту. Роль Вайолет исполнит Лохан.
По сюжету, Слоан думает, что наконец получила работу мечты, но ошибается. Девушка не подозревает, что вошла в дом, полный тайн. Они готовятся вырваться наружу, и это может привести к катастрофическим последствиям для всех.
Аптакер и Бергер ранее уже выпустили два сериала для компании Disney и их стримингового сервиса: «С любовью, Виктор» и «Как я встретила вашего отца». Лохан же в последние годы сотрудничала с другим стримингом — Netflix.
В августе актриса появится в долгожданном фильме студии Disney — сиквеле «Чумовой пятницы». В нем Лохан вернется к роли, которую она исполняла в оригинальном фильме, и воссоединится с другой звездой проекта Джейми Ли Кертис.