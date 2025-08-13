Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Шейлин Вудли снимется с Линдси Лохан в сериале «Count My Lies»
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»

Ralph Lauren выпустит мультфильм о символе бренда — медвежонке Polo Bear

Кадр: ralphlauren

Модный дом Ralph Lauren выпустит мультфильм о приключениях символа бренда — медвежонка Polo Bear. Об этом сообщили в соцсетях компании.

Анимационная картина «The Polo Bear Chronicles: Operation Black Tie» выйдет на ютубе 14 августа. Она расскажет о том, как медвежонок расследует кражи предметов искусства в компании уличного голубя.

Согласно описанию проекта, героям мультфильма предстоит преодолеть путь от таунхаусов Манхэттена до побережья, посещать светские мероприятия, играть в поло и главное — разыскивать похищенную картину.

Медвежонка Polo Bear подарили в 1990 году основателю модного дома Ральфу Лорен коллеги. Со временем симпатичный зверь стал символом компании и неотъемлемой частью ее ДНК.

Расскажите друзьям