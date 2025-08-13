Модный дом Ralph Lauren выпустит мультфильм о приключениях символа бренда — медвежонка Polo Bear. Об этом сообщили в соцсетях компании.
Анимационная картина «The Polo Bear Chronicles: Operation Black Tie» выйдет на ютубе 14 августа. Она расскажет о том, как медвежонок расследует кражи предметов искусства в компании уличного голубя.
Согласно описанию проекта, героям мультфильма предстоит преодолеть путь от таунхаусов Манхэттена до побережья, посещать светские мероприятия, играть в поло и главное — разыскивать похищенную картину.
Медвежонка Polo Bear подарили в 1990 году основателю модного дома Ральфу Лорен коллеги. Со временем симпатичный зверь стал символом компании и неотъемлемой частью ее ДНК.