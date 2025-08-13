В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе

Первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов появятся в школах с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская на заседании экспертной комиссии по вопросам преподавания русского языка и литературы.
Тестовой режим использования пособий в ряде школ запустится уже с 1 сентября 2026 года. Для учащихся начальной и основной школы единые учебники по русскому и литературе будут вводиться позднее — с сентября 2028 года. На заседании также обсудили вопрос возрождения чтецких программ и создания на базе общеобразовательных организаций литературных клубов.
«Литература о Великой Отечественной войне в учебниках каждого класса, Пушкин — с букваря по 11-й класс включительно, что очень важно, литература народов России есть также в каждом классе», — заявила чиновница. «Мы исходим из того, что учебники должны вызывать у ребенка интерес к родному языку и родной литературе», — добавила она.
Единая линейка школьных учебников по русскому языку и литературе создается по поручению Владимира Путина. Разработкой занимаются кабмин и Совет президента по реализации государственной политики в сфeрe пoддeржки руccкого языка и языков народов Pоссии.