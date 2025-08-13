В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе

«Литература о Великой Отечественной войне в учебниках каждого класса, Пушкин — с букваря по 11-й класс включительно, что очень важно, литература народов России есть также в каждом классе», — заявила чиновница. «Мы исходим из того, что учебники должны вызывать у ребенка интерес к родному языку и родной литературе», — добавила она.