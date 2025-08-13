В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе

Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max

В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе

Фото: Mahendra Kumar/Unsplash

Первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов появятся в школах с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская на заседании экспертной комиссии по вопросам преподавания русского языка и литературы.

Тестовой режим использования пособий в ряде школ запустится уже с 1 сентября 2026 года. Для учащихся начальной и основной школы единые учебники по русскому и литературе будут вводиться позднее — с сентября 2028 года. На заседании также обсудили вопрос возрождения чтецких программ и создания на базе общеобразовательных организаций литературных клубов.

«Литература о Великой Отечественной войне в учебниках каждого класса, Пушкин — с букваря по 11-й класс включительно, что очень важно, литература народов России есть также в каждом классе», — заявила чиновница. «Мы исходим из того, что учебники должны вызывать у ребенка интерес к родному языку и родной литературе», — добавила она.

Единая линейка школьных учебников по русскому языку и литературе создается по поручению Владимира Путина. Разработкой занимаются кабмин и Совет президента по реализации государственной политики в сфeрe пoддeржки руccкого языка и языков народов Pоссии.

