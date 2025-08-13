Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани, в кабине присутствовали только инженеры. Об этом сообщило РИА «Новости».
Автономный грузовик проехал 1600 километров за 24 часа. Маршрут проходил по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».
С помощью компьютерного зрения грузовик выявляет помехи на дороге и движущиеся рядом автомобили. Он также определяет количество полос встречного и попутного движения. «Тестовый проезд подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до суток», — указали в компании.
В июне 2023-го движение беспилотных грузовиков открыли на трассе М-11 «Нева», в апреле 2025-го — на Центральной кольцевой автомобильной дороге. Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.