Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

С помощью компьютерного зрения грузовик выявляет помехи на дороге и движущиеся рядом автомобили. Он также определяет количество полос встречного и попутного движения. «Тестовый проезд подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до суток», — указали в компании.