Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max

Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани, в кабине присутствовали только инженеры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автономный грузовик проехал 1600 километров за 24 часа. Маршрут проходил по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».

С помощью компьютерного зрения грузовик выявляет помехи на дороге и движущиеся рядом автомобили. Он также определяет количество полос встречного и попутного движения. «Тестовый проезд подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до суток», — указали в компании.

В июне 2023-го движение беспилотных грузовиков открыли на трассе М-11 «Нева», в апреле 2025-го — на Центральной кольцевой автомобильной дороге. Ожидается, что к концу этого года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.

