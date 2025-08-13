Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»

По словам Ди Каприо, если бы он выбрал «Ночи в стиле буги», его карьера развивалась бы в другом направлении. «правда в том, что если бы я не снялся в „Титанике “, я бы точно не смог сниматься в таких фильмах и не сделал бы ту карьеру, которая у меня есть сейчас. Но было бы интересно посмотреть, что бы вышло, если бы я сделал другой выбор», — делился артист.