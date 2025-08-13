Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»

Американский актер Леонардо ДиКаприо рассказал в интервью Esquire о своем главном сожалении в карьере. Им оказался отказ от роли в фильме «Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона.
ДиКаприо поделился, что спустя почти 30 лет после выхода картины он по-прежнему не может смириться, что не стал ее частью. «Эт был глубокий фильм моего поколения», — подчеркнул артист.
Он добавил, что не может представить никого, кроме Марка Уолберга, в роли порноактера Дерка Дигглера. Тем не менее, ДиКаприо признался, что считает фильм шедевром — и потому ему жаль не участвовать в нем.
«Ночи в стиле буги» вышли в 1997 году. Лента была номинирована на премию Гильдии киноактеров США. Помимо Уолберга, чья кинокарьера сделала прорыв благодаря «Ночам в стиле буги», в картине снялись Берт Рейнольдс и Джулианна Мур.
В интервью 2008 года ДиКаприо уже говорил, что отказался от предложения Пола Томаса Андерсона, чтобы сыграть в «Титанике». Актер отмечал, что не может сказать, что предпочел бы сняться в «Ночах в стиле буги» вместо «Титаника», но хотел бы появиться в обоих.
По словам Ди Каприо, если бы он выбрал «Ночи в стиле буги», его карьера развивалась бы в другом направлении. «правда в том, что если бы я не снялся в „Титанике “, я бы точно не смог сниматься в таких фильмах и не сделал бы ту карьеру, которая у меня есть сейчас. Но было бы интересно посмотреть, что бы вышло, если бы я сделал другой выбор», — делился артист.
Хотя Ди Каприо упустил свой шанс поработать с Андерсоном в 90-х, сейчас он этого не делает. Актер возглавляет каст остросюжетного боевика «Одна битва за другой», в котором также появятся Шон Пенн и Чейз Инфинити. Фильм выйдет в прокат 26 сентября.