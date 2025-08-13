Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»

Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max

Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»

Американский актер Леонардо ДиКаприо рассказал в интервью Esquire о своем главном сожалении в карьере. Им оказался отказ от роли в фильме «Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона.
ДиКаприо поделился, что спустя почти 30 лет после выхода картины он по-прежнему не может смириться, что не стал ее частью. «Эт был глубокий фильм моего поколения», — подчеркнул артист.

Он добавил, что не может представить никого, кроме Марка Уолберга, в роли порноактера Дерка Дигглера. Тем не менее, ДиКаприо признался, что считает фильм шедевром — и потому ему жаль не участвовать в нем.

«Ночи в стиле буги» вышли в 1997 году. Лента была номинирована на премию Гильдии киноактеров США. Помимо Уолберга, чья кинокарьера сделала прорыв благодаря «Ночам в стиле буги», в картине снялись Берт Рейнольдс и Джулианна Мур.

В интервью 2008 года ДиКаприо уже говорил, что отказался от предложения Пола Томаса Андерсона, чтобы сыграть в «Титанике». Актер отмечал, что не может сказать, что предпочел бы сняться в «Ночах в стиле буги» вместо «Титаника», но хотел бы появиться в обоих.

По словам Ди Каприо, если бы он выбрал «Ночи в стиле буги», его карьера развивалась бы в другом направлении. «правда в том, что если бы я не снялся в „Титанике “, я бы точно не смог сниматься в таких фильмах и не сделал бы ту карьеру, которая у меня есть сейчас. Но было бы интересно посмотреть, что бы вышло, если бы я сделал другой выбор», — делился артист.

Хотя Ди Каприо упустил свой шанс поработать с Андерсоном в 90-х, сейчас он этого не делает. Актер возглавляет каст остросюжетного боевика «Одна битва за другой», в котором также появятся Шон Пенн и Чейз Инфинити. Фильм выйдет в прокат 26 сентября.

