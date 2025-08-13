В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных

Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»
В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max

В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных

Фото: Anastacia Prokopeva/Unsplash

В Мытищах посетители зоопарка сообщили об ужасных условиях содержания животных, пишет «Осторожно, новости».

Зоопарк находится в селе Троицкое на одноименной базе отдыха по адресу Святотроицкая, 9. Жители уже больше года отмечают отсутствие нормальной инфраструктуры для жизни животных. Они обращают внимание на размеры клеток и несоблюдение санитарных норм.

«Клетки у медведей, волков — буквально 3 на 3 метра. Животные — ни живые, ни мертвые. Лежат и даже не моргают. В мисках нет ни еды, ни воды. От клеток вонь, что там происходит в жару — страшно представить», — рассказали очевидцы. Они добавили, что многократные жалобы не помогают закрыть заведение или заставить владельца улучшить условия для животных.

Недавно на открытии нового Пермского зоопарка медведя Тошу несколько раз ударило током. Коснувшись электрозаграждений в вольере, он упал в судорогах воду и не мог всплыть. Посетители требуют убрать ограждения под током из вольера и сообщить о случившемся в СК и прокуратуру.

Расскажите друзьям