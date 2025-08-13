В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных

В Мытищах посетители зоопарка сообщили об ужасных условиях содержания животных, пишет «Осторожно, новости».
Зоопарк находится в селе Троицкое на одноименной базе отдыха по адресу Святотроицкая, 9. Жители уже больше года отмечают отсутствие нормальной инфраструктуры для жизни животных. Они обращают внимание на размеры клеток и несоблюдение санитарных норм.
«Клетки у медведей, волков — буквально 3 на 3 метра. Животные — ни живые, ни мертвые. Лежат и даже не моргают. В мисках нет ни еды, ни воды. От клеток вонь, что там происходит в жару — страшно представить», — рассказали очевидцы. Они добавили, что многократные жалобы не помогают закрыть заведение или заставить владельца улучшить условия для животных.
Недавно на открытии нового Пермского зоопарка медведя Тошу несколько раз ударило током. Коснувшись электрозаграждений в вольере, он упал в судорогах воду и не мог всплыть. Посетители требуют убрать ограждения под током из вольера и сообщить о случившемся в СК и прокуратуру.