Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице

Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали в Гонконге виновным в непристойном нападении на женщину-переводчицу. Об этом написал New York Post.
Камимуру, который стал известен по группе One N' Only, арестовали на юге кКитая в марте. После этого с ним расторгли контракт. Музыкант не признал свою вину.
По словам переводчицы, Камимура несколько раз коснулся ее бедра во время праздничного ужина в ресторане. Во время судебного разбирательства, женщина заявила также, что песен звал ее в туалет в другой день.
Она подчеркнула, что Камимура продолжил домогатся ее даже после того, как она сообщила ему, что состоит в отношениях. Сторона защиты же утверждала, что женщина неправильно поняла артиста и преувеличила значимость случившегося.
Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. «Действия подсудимого явно неуважительны к женщинам. Такое поведение следует осудить», — заявил судья Питер Ю.
После оглашения приговора несколько поклонников Камимуры плакали в зале суда. Но сам поп-артист выглядел расслабленным. Он обнял своего судебного переводчика, когда судья вынес решение о штрафе с 15 тыс. гонконгских долларов. Камимура избежал тюрьмы, хотя мог оказаться там на 10 лет.