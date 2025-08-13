Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу

Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице

Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали в Гонконге виновным в непристойном нападении на женщину-переводчицу. Об этом написал New York Post.

Камимуру, который стал известен по группе One N' Only, арестовали на юге кКитая в марте. После этого с ним расторгли контракт. Музыкант не признал свою вину.

По словам переводчицы, Камимура несколько раз коснулся ее бедра во время праздничного ужина в ресторане. Во время судебного разбирательства, женщина заявила также, что песен звал ее в туалет в другой день.

Она подчеркнула, что Камимура продолжил домогатся ее даже после того, как она сообщила ему, что состоит в отношениях. Сторона защиты же утверждала, что женщина неправильно поняла артиста и преувеличила значимость случившегося.

Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. «Действия подсудимого явно неуважительны к женщинам. Такое поведение следует осудить», — заявил судья Питер Ю.

После оглашения приговора несколько поклонников Камимуры плакали в зале суда. Но сам поп-артист выглядел расслабленным. Он обнял своего судебного переводчика, когда судья вынес решение о штрафе с 15 тыс. гонконгских долларов. Камимура избежал тюрьмы, хотя мог оказаться там на 10 лет.

Расскажите друзьям