Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?».

В 2027 году для старших классов появятся единые учебники по русскому и литературе
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Мытищах посетители зоопарка жалуются на условия содержания животных
Леонардо Ди Каприо больше всего в карьере сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги»
Японского поп-идола Кэнсина Камимуру признали виновным в домогательствах к переводчице
Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа
Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max

Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?»

Фото: Lex Fridman/YouTube

Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?».

Картина снята Николасом Баллестеросом. Шесть лет он фиксировал жизнь Уэста на iPhone, проводя за съемками по 15 часов в день, уточняется в описании картины. Николас начал работать на проектом, когда ему было восемнадцать лет.

В результате накопилось около 3 тыс. часов материала. Документальный фильм выпустит компания AMSI Entertainment 19 сентября примерно на 1 тыс. экранов в партнерстве с сетями кинотеатров AMC, Regal и Cinemark.

Видео: In Whose Name?/Youtube

«Столкнувшись с биполярным расстройством, разрушающимся браком, исчезновением спонсоров и растущей негативной реакцией общественности, Йе начинает жить с брендом стоимостью миллиард долларов и личностью, столь же противоречивой, сколь и мощной», — говорится в материалах проекта.

«Погруженный в мир крайностей Йе, [Баллестерос] был свидетелем блеска и провалов, триумфов и потрясений; но также наблюдал паранойю и напряженность, которые все больше формировали мир Йе», — указано в описании.

