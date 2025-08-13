Вышел первый тизер документального фильма о Канье Уэсте «Во имя кого?».
Картина снята Николасом Баллестеросом. Шесть лет он фиксировал жизнь Уэста на iPhone, проводя за съемками по 15 часов в день, уточняется в описании картины. Николас начал работать на проектом, когда ему было восемнадцать лет.
В результате накопилось около 3 тыс. часов материала. Документальный фильм выпустит компания AMSI Entertainment 19 сентября примерно на 1 тыс. экранов в партнерстве с сетями кинотеатров AMC, Regal и Cinemark.
«Столкнувшись с биполярным расстройством, разрушающимся браком, исчезновением спонсоров и растущей негативной реакцией общественности, Йе начинает жить с брендом стоимостью миллиард долларов и личностью, столь же противоречивой, сколь и мощной», — говорится в материалах проекта.
«Погруженный в мир крайностей Йе, [Баллестерос] был свидетелем блеска и провалов, триумфов и потрясений; но также наблюдал паранойю и напряженность, которые все больше формировали мир Йе», — указано в описании.