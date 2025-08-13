Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа

17 августа на Садовом кольце и нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение транспорта. Это связано с проведением забега «Садовое кольцо», говорится на сайте Mos.ru.
C 00.01 15 августа до 20.00 16 августа закроют по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы), а также в проезде Девичьего Поля.
С 20.00 16 августа до 07.00 18 августа движение на этих участках полностью перекроют. С 00.01 14 августа до окончания мероприятия здесь будет временно запрещена парковка.
Кроме того, 17 августа, с 07.00 до 19.30, для водителей закроют Садовое кольцо и участок Зубовской улицы от Дашкова переулка до кольца.
Забег по Садовому кольцу проведет Департамент транспорта. Участие бесплатное для всех желающих, нужна предварительная регистрация.