Садовое кольцо полностью перекроют для проведения забега 17 августа

C 00.01 15 августа до 20.00 16 августа закроют по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы), а также в проезде Девичьего Поля.