Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику

«Люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. Три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — говорила Карицкая. Она отмечала, что решение вызывать прокапщиков принималось без ведома родственников и привело к трагедии.