Ева Карицкая показала макет памятника Паше Технику

Паше Технику начали устанавливать памятник на месте захоронения в Подмосковье. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в своем телеграм-канале. Карицкая также показала макет будущего памятника. Он будет выполнен в полный рост из гранита.
Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в тайской больнице 4 апреля после того, как провел в состоянии искусственной комы более десяти дней. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что до госпитализации рэпер получил тяжелое отравление запрещенными веществами.
В конце мая Карицкая стала фигуранткой уголовного дела по статье 128 (клевета). Инициатором дела выступала клиника, в которой лечился Паша Техник. В июне Карицкая заявила, что Паша Техник погиб из-за действий нелегальных «капельников». По ее словам, в последние дни жизни рэперу вместо скорой помощи вызывали подпольных медиков, которые не смогли верно оценить его состояние.
«Люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. Три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — говорила Карицкая. Она отмечала, что решение вызывать прокапщиков принималось без ведома родственников и привело к трагедии.