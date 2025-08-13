Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников

Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»

Фото: chasesuiwonders

Американская актриса Чейз Суи Уондерс, известная по сериалу «Киностудия» и слэшеру «Тела, тела, тела», снимется в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров». Об этом сообщил Deadline.

Уондерс сыграет Ширли, ее роль будет единственной гостевой в пилотном эпизоде шоу. Предположительно, Ширли — вампир. Серию поставит оскароносная режиссер Хлоя Чжао, известная по «Земле кочевников», по сценарию Норы и Лиллы Цукерман.

Новая версия «Баффи» выйдет на стриминговом сервисе Hulu. В ней появится актриса Райан Кира Армстронг. Она сыграет Избранную, которая следует по стопам Баффи Саммерс, образ которой в оригинальном сериале воплощала Сара Мишель Геллар.

«С того момента, как я увидела прослушивание Райан, я поняла, что хочу видеть рядом с собой только одну девушку. Иметь такой эмоциональный интеллект и талант в столь юном возрасте — это настоящий дар. Главное преимущество в том, что ее улыбка освещает даже самую темную комнату», — говорила Геллар.

Геллар вернется к своей культовой роли в грядущем шоу. Ранее актриса отмечала, что после семи сезонов оригинального сериала на нее давит «необходимость сделать все правильно».

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел» — он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ремейка, но затем поддержала возможное продолжение шоу.

Расскажите друзьям