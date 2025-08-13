«С того момента, как я увидела прослушивание Райан, я поняла, что хочу видеть рядом с собой только одну девушку. Иметь такой эмоциональный интеллект и талант в столь юном возрасте — это настоящий дар. Главное преимущество в том, что ее улыбка освещает даже самую темную комнату», — говорила Геллар.