Американская актриса Чейз Суи Уондерс, известная по сериалу «Киностудия» и слэшеру «Тела, тела, тела», снимется в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров». Об этом сообщил Deadline.
Уондерс сыграет Ширли, ее роль будет единственной гостевой в пилотном эпизоде шоу. Предположительно, Ширли — вампир. Серию поставит оскароносная режиссер Хлоя Чжао, известная по «Земле кочевников», по сценарию Норы и Лиллы Цукерман.
Новая версия «Баффи» выйдет на стриминговом сервисе Hulu. В ней появится актриса Райан Кира Армстронг. Она сыграет Избранную, которая следует по стопам Баффи Саммерс, образ которой в оригинальном сериале воплощала Сара Мишель Геллар.
«С того момента, как я увидела прослушивание Райан, я поняла, что хочу видеть рядом с собой только одну девушку. Иметь такой эмоциональный интеллект и талант в столь юном возрасте — это настоящий дар. Главное преимущество в том, что ее улыбка освещает даже самую темную комнату», — говорила Геллар.
Геллар вернется к своей культовой роли в грядущем шоу. Ранее актриса отмечала, что после семи сезонов оригинального сериала на нее давит «необходимость сделать все правильно».
Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел» — он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ремейка, но затем поддержала возможное продолжение шоу.