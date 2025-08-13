В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника, коллекционера и режиссера Александра Петлюры. Специально для гостевого дома «Частная территория» он создал тотальную инсталляцию в расселенном коммунальном доме по адресу: улица Луначарского, дом 9/7.
Изначально реконструкцию здания, возведенного тарусским купцом в 1890-х, взяли на себя основатели «Частной территории» — дизайнер интерьеров Анастасия Монастырева и предприниматель Дмитрий Паршин. Для работы над проектом они пригласили друга и активного деятеля Тарусы Александра Петлюру.
В 2025 году ему исполняется 70 лет, тридцать из них он прожил в Тарусе. Более пятидесяти лет художник коллекционирует советские артефакты: одежду, обувь, аксессуары, предметы быта. Автор признался, что ему важен факт «социальной смерти» вещи: когда забытые предметы обретают новое дыхание.
Как отмечают в организаторы выставки, в свое время с карты Тарусы исчезли дача Цветаевых, городская баня, художественная школа, пионерские лагеря, амбары, дома. Память об этих местах Александр Петлюра восстанавливает через предметы, случайно найденные в городе.
«Художник пересобирает эту карту вместе с бывшими жильцами многоквартирного дома. Через предметную среду и на языке бытовой культуры зритель исследует историю этого места, его обитателей и целой Тарусы. В съемке приняли участие бывшие жильцы дома: Персиков Константин Константинович и его дочь Елена, а также Игорь Салун», — рассказывают организаторы.
16 августа, в 17.00, Александр Петлюра поделится историями о вещах. Цикл лекций-перформансов завершится открытой беседой о загадочном насекомом, которое любит вещи больше, чем человек. До начала лекции пройдет распродажа вещей и предметов, найденных в Тарусе и Тарусском районе, но не вошедших в экспозицию.
Экспозиция открыта ежедневно, с 12.00 до 19.00. Вход на выставку свободный. На закрытии выставки 23 августа состоится финальный аукцион предметов из тотальной инсталляции.