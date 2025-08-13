16 августа, в 17.00, Александр Петлюра поделится историями о вещах. Цикл лекций-перформансов завершится открытой беседой о загадочном насекомом, которое любит вещи больше, чем человек. До начала лекции пройдет распродажа вещей и предметов, найденных в Тарусе и Тарусском районе, но не вошедших в экспозицию.