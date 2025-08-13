Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»

Фото: Janus Films/YouTube

На ютуб-канале Janus Films опубликовали трейлер фильма «День Питера Худжара», в котором снялись Бен Уишоу («Парфюмер») и Ребекка Холл («Престиж»).

Картину снял режиссер Айра Сакс. Он воплотил на экране реальный разговор американского фотографа Питера Худжара и писательницы Линды Розенкранц, который был записан в 1974 году.

Видео: Janus Films/YouTube

«Их разговор в тот день фокусировался на 24 часах из жизни Худжара, блестящего и известного бескомпромиссностью артиста, который был одной из самых важных фигур культурной сцены Нью-Йорка 70-х и 80-х», — рассказали авторы ленты.

По их словам, фильм Сакса «свободно и творчески воссоздает тот давний день и удивительный диалог между этими двумя необычными личностями». В нем Худжар живо описывает ситуации с участием таких культовых фигур, как Аллен Гинзберг и Сьюзан Зонтаг, а также делится проблемами ньюйоркцев тех лет.

«День Питера Худжара неожиданно превращается в размышления о жизни художника и о самом времени», — отметили в описании кинопроекта.

Сакс стал постановщиком и сценаристом фильма, который изначально задумывался как короткометражная лента. Продюсерами картины стали Джордан Дрейк и Джона Дизенд. Премьера состоялась на кинофестивале «Санденс».

