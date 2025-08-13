Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников

Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве

Фото: Signal/VK

Программа Signal пройдет с 15 по 17 августа в обновленном формате — серии городских событий, распределенных по заведениям Москвы. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

DEX и Crystal Factory — основные локации, между которыми будут курсировать шатлы. События фестиваля пройдут также на площадках Gazgolder, Leveldva и Community.

Ивенты образовательного блока Academy пройдут в пространствах Moscow Film School (15 августа) и Moscow Music School (16 августа). Бесплатный вход по регистрации скоро откроется на сайте проекта.

Билеты на Signal 2025 дают право посещения всех городских ивентов и индивидуальную возможность приобрести билет на Signal 2026 по минимальной цене. Неиспользованные билеты будут действительны на Signal 2026.

В продаже доступны специальные категории билетов на городские события: Full Pass — доступ на весь уик-энд. Day Pass — доступ на все площадки в течение одного дня. Отдельный билет на конкретное событие можно приобрести на входе каждой из локаций.

Ранее стало известно, что фестиваль Signal 2025 будет перенесен в Москву. Он пройдет в те же даты — 14–18 августа. Изначально он должен был состояться в Калужской области, в арт-парке «Никола-Ленивец», но местные власти настаивали на отмене мероприятия из‑за угрозы атаки беспилотников.

Signal 2025
Концерт / 14 августа
Подробнее на Афише
