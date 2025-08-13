Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве

Программа Signal пройдет с 15 по 17 августа в обновленном формате — серии городских событий, распределенных по заведениям Москвы. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
DEX и Crystal Factory — основные локации, между которыми будут курсировать шатлы. События фестиваля пройдут также на площадках Gazgolder, Leveldva и Community.
Ивенты образовательного блока Academy пройдут в пространствах Moscow Film School (15 августа) и Moscow Music School (16 августа). Бесплатный вход по регистрации скоро откроется на сайте проекта.
Билеты на Signal 2025 дают право посещения всех городских ивентов и индивидуальную возможность приобрести билет на Signal 2026 по минимальной цене. Неиспользованные билеты будут действительны на Signal 2026.
В продаже доступны специальные категории билетов на городские события: Full Pass — доступ на весь уик-энд. Day Pass — доступ на все площадки в течение одного дня. Отдельный билет на конкретное событие можно приобрести на входе каждой из локаций.
Ранее стало известно, что фестиваль Signal 2025 будет перенесен в Москву. Он пройдет в те же даты — 14–18 августа. Изначально он должен был состояться в Калужской области, в арт-парке «Никола-Ленивец», но местные власти настаивали на отмене мероприятия из‑за угрозы атаки беспилотников.