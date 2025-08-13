Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»

Netflix показал первый трейлер фильма «Стив». Главную роль в нем сыграл Киллиан Мерфи. Премьера драмы состоится на стриминговом сервисе 3 октября.
Действие картины происходит в Англии 1990-х годов. В центре сюжета — директор школы для трудных подростков Стив. В основу легла повесть Макса Портера «Застенчивый» (Shy), опубликованная в 2023 году.
В актерский состав ленты также вошли Джей Ликурго, Трейси Ульман, Симби Аджикаво, Эмили Уотсон и другие. Режиссером «Стива» выступил Тим Милантс, с которым Мерфи работал над фильмом «Мелочи жизни». Экранизация бестселлера ирландской писательницы Клэр Киган вышла в российский прокат 13 марта. Картина рассказывает о нескольких днях из жизни обыкновенного жителя небольшого ирландского городка.
Недавно режиссер Дэнни Бойл сообщил, что ирландский актер снимется в двух частях хоррор-трилогии «28 лет спустя». Кинематографист поделился, что задумал три истории. Первую можно будет увидеть на экране 18 июня 2025 года, вторую — 16 января 2026 года. На съемки третьей Бойл пока не нашел финансирования.
По словам Бойла, каждый фильм из задуманных трех будет «самостоятельным». Сюжеты не будут зависеть один от другого, но события всех картин будут развиваться в единой вселенной.
Мерфи появится во второй и третьей лентах.