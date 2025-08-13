Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников

Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»

Фото: Big Things Films

Netflix показал первый трейлер фильма «Стив». Главную роль в нем сыграл Киллиан Мерфи. Премьера драмы состоится на стриминговом сервисе 3 октября.

Действие картины происходит в Англии 1990-х годов. В центре сюжета — директор школы для трудных подростков Стив. В основу легла повесть Макса Портера «Застенчивый» (Shy), опубликованная в 2023 году.

Видео: Netflix

В актерский состав ленты также вошли Джей Ликурго, Трейси Ульман, Симби Аджикаво, Эмили Уотсон и другие. Режиссером «Стива» выступил Тим Милантс, с которым Мерфи работал над фильмом «Мелочи жизни». Экранизация бестселлера ирландской писательницы Клэр Киган вышла в российский прокат 13 марта. Картина рассказывает о нескольких днях из жизни обыкновенного жителя небольшого ирландского городка.

Недавно режиссер Дэнни Бойл сообщил, что ирландский актер снимется в двух частях хоррор-трилогии «28 лет спустя». Кинематографист поделился, что задумал три истории. Первую можно будет увидеть на экране 18 июня 2025 года, вторую — 16 января 2026 года. На съемки третьей Бойл пока не нашел финансирования.

По словам Бойла, каждый фильм из задуманных трех будет «самостоятельным». Сюжеты не будут зависеть один от другого, но события всех картин будут развиваться в единой вселенной.
Мерфи появится во второй и третьей лентах.

Расскажите друзьям