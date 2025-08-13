Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»

Недавно режиссер Дэнни Бойл сообщил, что ирландский актер снимется в двух частях хоррор-трилогии «28 лет спустя». Кинематографист поделился, что задумал три истории. Первую можно будет увидеть на экране 18 июня 2025 года, вторую — 16 января 2026 года. На съемки третьей Бойл пока не нашел финансирования.