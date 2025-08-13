Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу

«Диско-клуб» поделился с «Афишей Daily» программой «Фестика-2025». В этом году на мероприятии выступят Татьяна Буланова, Лиза Громова, Mirèle, «Инфекция», «Кирпичи», Николай Воронов, Петар Мартич, Xrustalic, Iskrit, «Казускома» и другие.
Визитная карточка музыкального фестиваля — большие секретные гости, которых объявляют только в самый последний момент. В предыдущие годы на сцену выходили «Винтаж», Friendly Thug 52, Лолита, Ольга Бузова, Игорь Николаев.
В этом году фестиваль пройдет на заводе «Кристалл». Программа ивента по традиции разделится на два дня — 23 и 24 августа.
«Диско-клуб» — это клубный проект, стартовавший в конце 2020 года. Сначала он организовывал вечеринки, а потом вырос в крупное культурное комьюнити, где встречаются музыка, мода, искусство и диджитал. «Мы — эпицентр современной сцены и трамплин для новых артистов», — говорят о себе создатели «Диско-клуба». «Фестик» команда проводит с 2022 года в последние выходные лета.