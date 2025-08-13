Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников

Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу

Фото: пресс-материалы

«Диско-клуб» поделился с «Афишей Daily» программой «Фестика-2025». В этом году на мероприятии выступят Татьяна Буланова, Лиза Громова, Mirèle, «Инфекция», «Кирпичи», Николай Воронов, Петар Мартич, Xrustalic, Iskrit, «Казускома» и другие.

Визитная карточка музыкального фестиваля — большие секретные гости, которых объявляют только в самый последний момент. В предыдущие годы на сцену выходили «Винтаж», Friendly Thug 52, Лолита, Ольга Бузова, Игорь Николаев.

В этом году фестиваль пройдет на заводе «Кристалл». Программа ивента по традиции разделится на два дня — 23 и 24 августа.

«Диско-клуб» — это клубный проект, стартовавший в конце 2020 года. Сначала он организовывал вечеринки, а потом вырос в крупное культурное комьюнити, где встречаются музыка, мода, искусство и диджитал. «Мы — эпицентр современной сцены и трамплин для новых артистов», — говорят о себе создатели «Диско-клуба». «Фестик» команда проводит с 2022 года в последние выходные лета.

Фестик 2025
Концерт / 23 августа
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям