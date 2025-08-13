В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
В Тарусе открылась выставка «Я — исследователь человеческих отходов» художника Александра Петлюры
Чейз Суи Уондерс из «Киностудии» сыграет в ремейке «Баффи — истребительницы вампиров»
Стали известны детали программы Signal 2025 в Москве
Киллиан Мерфи в трейлере драмы о трудных подростках «Стив»
Бен Уишоу и Ребекка Холл появились в трейлере фильма «День Питера Худжара»
Буланова, Mirèle, Лиза Громова: «Фестик-2025» опубликовал программу
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников

В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»

Фото: пресс-служба фестиваля

30 и 31 августа 2025 года в подмосковном Парке Малевича пройдет первый фестиваль современной культуры «Малевич».

Его посвятили переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах. Запланированы читки и перформативные практики, презентация нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде.

Посетители смогут попасть на концерты Элли на маковом поле, Zventa Sventana, «Тима ищет свет», Николы Мельникова и Octo AI Ensemble, Глеба Андрианова и оркестра Cinematica и других музыкантов. Планируются мероприятия для детей.

Арт-объект Игоря Шелковского
© Пресс-служба фестиваля

Гостей фестиваля ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чем тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли, читки и перформативные практики в программе «Ноль форм, ноль чувств», арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт. Отдельной зоной фестиваля станет выставка образов городов Подмосковья, о которых фантазируют художники и архитекторы: Антон Чумак, Дмитрий Шабалин, бюро Wowhaus, «Остоженка» и другие.

Часть событий программы проходит накануне фестиваля, с 2 по 23 августа: 16 августа состоится лекция кинокритика и историка кино Максима Семенова «Киноавангард: что и в каком порядке смотреть», а 23 августа — лекция «Без четвертой стены. Русский авангард в театре» с участием Ирины Герасимовой и театрального режиссера, актера Александра Пронькина.

Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Организатор фестиваля — Московская областная дирекция по развитию парков. Куратор проекта — бюро «Никола-Ленивец».

Расскажите друзьям