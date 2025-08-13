В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»

Гостей фестиваля ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чем тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли, читки и перформативные практики в программе «Ноль форм, ноль чувств», арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт. Отдельной зоной фестиваля станет выставка образов городов Подмосковья, о которых фантазируют художники и архитекторы: Антон Чумак, Дмитрий Шабалин, бюро Wowhaus, «Остоженка» и другие.