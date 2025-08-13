В Подмосковье пройдет фестиваль современной культуры «Малевич»

30 и 31 августа 2025 года в подмосковном Парке Малевича пройдет первый фестиваль современной культуры «Малевич».
Его посвятили переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах. Запланированы читки и перформативные практики, презентация нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде.
Посетители смогут попасть на концерты Элли на маковом поле, Zventa Sventana, «Тима ищет свет», Николы Мельникова и Octo AI Ensemble, Глеба Андрианова и оркестра Cinematica и других музыкантов. Планируются мероприятия для детей.
Гостей фестиваля ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чем тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли, читки и перформативные практики в программе «Ноль форм, ноль чувств», арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт. Отдельной зоной фестиваля станет выставка образов городов Подмосковья, о которых фантазируют художники и архитекторы: Антон Чумак, Дмитрий Шабалин, бюро Wowhaus, «Остоженка» и другие.
Часть событий программы проходит накануне фестиваля, с 2 по 23 августа: 16 августа состоится лекция кинокритика и историка кино Максима Семенова «Киноавангард: что и в каком порядке смотреть», а 23 августа — лекция «Без четвертой стены. Русский авангард в театре» с участием Ирины Герасимовой и театрального режиссера, актера Александра Пронькина.
Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Организатор фестиваля — Московская областная дирекция по развитию парков. Куратор проекта — бюро «Никола-Ленивец».