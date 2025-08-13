Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»

Студия Kisa Films и продюсерский центр IG Production планируют провести съемки сериала «Хакеры», в котором главную роль сыграет Иван Янковский. Об этом сообщает ТАСС.
Янковский также будет продюсером и соавтором сценария. Агентство добавляет, что поект станет первым российским сериалом, посвященным специалистам по кибербезопасности — «белым хакерам».
Консультации в производстве оказывают Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус», а также настоящие хакеры и IT-специалисты. Премьера намечена на 2026 год.
«Главный герой окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем», — говорится в анонсе к сериалу.