«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу

Онлайн-магазин «Самокат» выпустил серию аудиоспектаклей, которые можно слушать дома, по пути на работу или отдыхая на природе. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Чтобы слушатели могли максимально погрузиться в атмосферу, создатели проекта вместе с сотрудниками и партнерами, увлекающимися велосипедными поездками, разработали специальные маршруты в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Во время прогулок по ним пользователи смогут прислушаться к себе и сделать дни уходящего лета насыщеннее.
Все спектакли объединяет идея бесконечного лета и поиска внутреннего равновесия. Концепция постановок построена на разговоре ребенка, мамы и главного героя, который возвращается в воспоминания о детстве и размышляет о жизни через метафору поездки на велосипеде. Найти аудио и маршруты к ним можно на подкаст-платформе.
В Москве насладиться спектаклем советуют во время прогулки от Дома пионеров до пруда в лесу на Воробьевых горах. Она займет около 35 минут с остановками на ключевых локациях.
Аудиоспектакли сопровождают встроенные в повествование истории из реальной жизни сотрудников и партнеров «Самоката». В них они вспоминают о первой поездке на велосипеде и делятся тем, что для них значит ощущение равновесия.
Руководитель отдела развития бренда работодателя в «Самокате» Юлия Попова отметила, что аудиоспектакли призваны помочь людям «обратить внимание на ощущения, замедлиться и прислушаться к своему внутреннему ребенку».
«Кульминацией спектакля станет неожиданное открытие: слушатель узнает, кем на самом деле является один из героев. Главная мысль проекта раскрывается через ценность лета — в умении проживать каждый день по-настоящему, а не в попытках успеть все до наступления осени», — сказала она.
На прогулку можно взять перекус со скидкой 15% по промокоду РАВНОВЕСИЕ*. Он действует на товары бренда «Самокат» при покупке от 700 рублей — до 10 сентября.
* Правила акции. Сроки проведения акции — с 18 августа по 10 сентября 2025 года.