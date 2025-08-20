«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Хорватский фридайвер установил рекорд по задержке дыхания. Он не дышал 29 минут и 3 секунды
23 августа временно закроют движение на Садовом кольце из‑за фестиваля электротранспорта
New Line Cinema представила ведерко для попкорна в виде куклы Аннабель
Опрос: 25% женщин уверены, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты
В Москве может появиться новая ветка метро в сторону Сколково
Участие в конкурсе «Интервидение» подтвердили США и еще 20 стран
Кевин Костнер отреагировал на утверждение каскадерши о сцене изнасилования в «Горизонтах-2»
«Евровидение-2026» пройдет в Вене
Студия-разработчик Disco Elysium анонсировала шпионскую RPG Zero Parades
Сальма Хайек почтила память Мэттью Перри кадрами из комедии «Поспешишь — людей насмешишь»
В Москве выписали штраф за поездку пятерых подростков на одном самокате
Александровск-Сахалинский назвали городом с самым длинным названием в России
Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа
Группа Coldplay не будет отказываться от «камеры для поцелуев» после скандала с изменой
Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях
Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами

«Самокат» создал серию аудиоспектаклей для прогулок по Москве, Петербургу и Екатеринбургу

Фото: Andry Sagatelov/Unsplash
реклама
Онлайн-магазин «Самокат» выпустил серию аудиоспектаклей, которые можно слушать дома, по пути на работу или отдыхая на природе. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Чтобы слушатели могли максимально погрузиться в атмосферу, создатели проекта вместе с сотрудниками и партнерами, увлекающимися велосипедными поездками, разработали специальные маршруты в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Во время прогулок по ним пользователи смогут прислушаться к себе и сделать дни уходящего лета насыщеннее.

Все спектакли объединяет идея бесконечного лета и поиска внутреннего равновесия. Концепция постановок построена на разговоре ребенка, мамы и главного героя, который возвращается в воспоминания о детстве и размышляет о жизни через метафору поездки на велосипеде. Найти аудио и маршруты к ним можно на подкаст-платформе.

В Москве насладиться спектаклем советуют во время прогулки от Дома пионеров до пруда в лесу на Воробьевых горах. Она займет около 35 минут с остановками на ключевых локациях.

Аудиоспектакли сопровождают встроенные в повествование истории из реальной жизни сотрудников и партнеров «Самоката». В них они вспоминают о первой поездке на велосипеде и делятся тем, что для них значит ощущение равновесия.

Руководитель отдела развития бренда работодателя в «Самокате» Юлия Попова отметила, что аудиоспектакли призваны помочь людям «обратить внимание на ощущения, замедлиться и прислушаться к своему внутреннему ребенку».

«Кульминацией спектакля станет неожиданное открытие: слушатель узнает, кем на самом деле является один из героев. Главная мысль проекта раскрывается через ценность лета — в умении проживать каждый день по-настоящему, а не в попытках успеть все до наступления осени», — сказала она.

На прогулку можно взять перекус со скидкой 15% по промокоду РАВНОВЕСИЕ*. Он действует на товары бренда «Самокат» при покупке от 700 рублей — до 10 сентября.

* Правила акции. Сроки проведения акции — с 18 августа по 10 сентября 2025 года.

Рекламодатель: ООО «Умный ритейл», г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, помещ. 8Н/4, ОГРН 117784726160 6+
