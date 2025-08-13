После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%

Однако напрямую связывать снижение трафика именно с рекламой пока рано. В тот же период (3–9 августа) покупательская активность снизилась и у конкурентов American Eagle: у Abercrombie & Fitch — на 3,3%, у H&M — на 4,9%, у Gap — на 2,8%, у Urban Outfitters — на 2,7%.