После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией

После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%

Фото: American Eagle/Youtube

После выхода рекламной кампании с участием актрисы Сидни Суини, вызвавшей споры из‑за намеков на евгенику, бренд American Eagle столкнулся со снижением посещаемости магазинов. На неделе 3–9 августа трафик в магазинах сети сократился на 9%, приводит данные Retail Brew.

Это уже второе падение подряд: на первой полной неделе после запуска рекламы (27 июля — 2 августа) посещаемость снизилась на 3,9% в годовом исчислении. При этом две предыдущие недели данные показывали рост — на 5,9% (6–13 июля) и 4,9% (13–20 июля).

Однако напрямую связывать снижение трафика именно с рекламой пока рано. В тот же период (3–9 августа) покупательская активность снизилась и у конкурентов American Eagle: у Abercrombie & Fitch — на 3,3%, у H&M — на 4,9%, у Gap — на 2,8%, у Urban Outfitters — на 2,7%.

Ранее American Eagle ответил на критику рекламы с участием Сидни Суини. Представители написали, что эта рекламная кампания была посвящена исключительно джинсам (jeans), а не генам (genes), как решили многие в социальных сетях: «„У Сидни Суини отличные джинсы“. Это всегда было только о джинсах. Ее джинсы. Ее история. Мы продолжим радоваться каждому человеку, который носит джинсы American Eagle уверенно и по-своему. Отличные джинсы хорошо смотрятся на всех».

