После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%

Это уже второе падение подряд: на первой полной неделе после запуска рекламы (27 июля — 2 августа) посещаемость снизилась на 3,9% в годовом исчислении. При этом две предыдущие недели данные показывали рост — на 5,9% (6–13 июля) и 4,9% (13–20 июля).
Однако напрямую связывать снижение трафика именно с рекламой пока рано. В тот же период (3–9 августа) покупательская активность снизилась и у конкурентов American Eagle: у Abercrombie & Fitch — на 3,3%, у H&M — на 4,9%, у Gap — на 2,8%, у Urban Outfitters — на 2,7%.
Ранее American Eagle ответил на критику рекламы с участием Сидни Суини. Представители написали, что эта рекламная кампания была посвящена исключительно джинсам (jeans), а не генам (genes), как решили многие в социальных сетях: «„У Сидни Суини отличные джинсы“. Это всегда было только о джинсах. Ее джинсы. Ее история. Мы продолжим радоваться каждому человеку, который носит джинсы American Eagle уверенно и по-своему. Отличные джинсы хорошо смотрятся на всех».