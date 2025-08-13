Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»

Prime Video опубликовал трейлер сериала «The Girlfriend» («Девушка» или «Подружка»), основанном на одноименном романе Мишель Фрэнсис. Главные роли в нем играют Оливия Кук из «Дома Дракона» и Робин Райт из «Карточного домика».
В центре сюжета — Лора (Райт), у которой, казалось бы, есть все: блестящая карьера, любящий муж и любимый сын Дэниел. Ее идеальная жизнь начинает рушиться, когда Дэниел приводит домой Черри (Кук). После напряженного знакомства Лора начинает подозревать, что Черри что‑то скрывает.
Райт выступила не только исполнительницей одной из центральных ролей, но и режиссером, а также исполнительным продюсером сериала. Сценарии эпизодов написали Наоми Шелдон, Габби Ашер, Полли Кавендиш, Хелен Кингстон, Марек Хорн, Ава Вонг Дэвис, Айсис Дэвис, Смита Бхайд и Мэтт Эванс.
В актерский состав проекта также вошли Валид Зуэйтер, Таня Муди, Шалом Брюн-Франклин, Карен Хенторн, Анна Чанселлор, Лео Сутер, Франческа Корни. Все шесть серий «The Girlfriend» выйдут 10 сентября на Prime Video.