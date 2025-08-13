Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»

Фото: Prime Video/YouTube

Prime Video опубликовал трейлер сериала «The Girlfriend» («Девушка» или «Подружка»), основанном на одноименном романе Мишель Фрэнсис. Главные роли в нем играют Оливия Кук из «Дома Дракона» и Робин Райт из «Карточного домика».

В центре сюжета — Лора (Райт), у которой, казалось бы, есть все: блестящая карьера, любящий муж и любимый сын Дэниел. Ее идеальная жизнь начинает рушиться, когда Дэниел приводит домой Черри (Кук). После напряженного знакомства Лора начинает подозревать, что Черри что‑то скрывает.

Видео: Prime Video

Райт выступила не только исполнительницей одной из центральных ролей, но и режиссером, а также исполнительным продюсером сериала. Сценарии эпизодов написали Наоми Шелдон, Габби Ашер, Полли Кавендиш, Хелен Кингстон, Марек Хорн, Ава Вонг Дэвис, Айсис Дэвис, Смита Бхайд и Мэтт Эванс.

В актерский состав проекта также вошли Валид Зуэйтер, Таня Муди, Шалом Брюн-Франклин, Карен Хенторн, Анна Чанселлор, Лео Сутер, Франческа Корни. Все шесть серий «The Girlfriend» выйдут 10 сентября на Prime Video.

