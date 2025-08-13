Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%

На юго-западе Франции — в Ангулеме, Бержераке, Бордо, Сент-Эмильоне и Сен-Жироне — температура на 12 градусов превышает норму последних десятилетий. В Хорватии зафиксированы исторические максимумы: 39,5 градуса в Шибенике и 38,9 градуса в Дубровнике. В Италии в 16 из 27 крупных городов объявили красный уровень опасности из‑за жары.