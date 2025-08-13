Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%

Во Франции, Хорватии, Италии и Испании установлены новые температурные рекорды. Из‑за экстремальной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%, сообщает The Guardian.
На юго-западе Франции — в Ангулеме, Бержераке, Бордо, Сент-Эмильоне и Сен-Жироне — температура на 12 градусов превышает норму последних десятилетий. В Хорватии зафиксированы исторические максимумы: 39,5 градуса в Шибенике и 38,9 градуса в Дубровнике. В Италии в 16 из 27 крупных городов объявили красный уровень опасности из‑за жары.
Хосе Камачо, специалист испанского метеорологического агентства Aemet, отмечает: «Главная особенность [этой волны жары] — продолжительность и масштаб, а не интенсивность. Но температуры все равно остаются очень высокими».
Жаркая погода в Европе высушила растения, тем самым позволив пожарам быстрее распространяться. В Европе в 2025 году сгорело уже более 400 тыс. гектаров лесов — на 87% больше, чем в среднем за последние 20 лет.
Температурный режим в Москве тоже трансформируется: специалистка центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что столица постепенно переходит к субтропическому климату, и летние ливни — прямое тому доказательство.