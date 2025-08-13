Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24

A24 представила тизер спортивной комедии «Марти Превосходный». Ее мировой релиз состоится 25 декабря.
В сюжете рассказывается о Марти Маузере. Он увлечен настольным теннисом и стремится доказать, что его любимая игра способна завоевать мировую славу. В тизере он участвует в напряженном матче и убеждает скептиков: «Эта игра собирает стадионы за границей. Скоро вы увидите меня на коробке хлопьев Wheaties».
Главную роль исполнил Тимоте Шаламе. В фильме также снялись Гвинет Пэлтроу, Одесса Адлон, Кевин О’Лири, Tyler, The Creator, Абель Феррара и Фрэн Дрешер. Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди.
«Марти Превосходный» — первый сольный проект Джоша Сафди с 2008 года. Он вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».