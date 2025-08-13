Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24

В сюжете рассказывается о Марти Маузере. Он увлечен настольным теннисом и стремится доказать, что его любимая игра способна завоевать мировую славу. В тизере он участвует в напряженном матче и убеждает скептиков: «Эта игра собирает стадионы за границей. Скоро вы увидите меня на коробке хлопьев Wheaties».