РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp

Роскомнадзор официально объявил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp.
«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что «иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».
В Роскомнадзоре также подчеркнули, что с 2024 года работает система «Антифрод», блокирующая звонки с подменой номера в российских сетях. Это привело к переходу подобных звонков в иностранные мессенджеры.
11 августа российские пользователи массово пожаловались на проблемы с голосовыми и видеозвонками в WhatsApp и Telegram. Тогда источники «Осторожно Media» на рынке мобильной связи сообщили, что блокировка идет со стороны Роскомнадзора, а в работе инфраструктуры операторов сбоев нет.