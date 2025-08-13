В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков

Минэкономики опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект постановления правительства, который узаконит присутствие роботов-доставщиков (роверов) на улицах. Об этом пишет «Коммерсант».
Документ запустит новый экспериментально-правовой режим, в рамках которого власти установят отдельные правила движения для рободоставки, в том числе лимиты скорости: общий — 25 километров в час, при движении по тротуарам — 10 километров в час, при пересечении проезжей части — 6 километров в час.
Среди обязательных технических требований к роверам: 100-сантиметровый флажок красного цвета (для обозначения на дороге), вес не более 120 килограмм, максимальная мощность двигателя не более 4 киловатт. На каждый ровер будет оформляться страховка с лимитом 500 тыс. рублей. Проект также устанавливает протоколы действий при ДТП.
Сейчас роботы-доставщики эксплуатируются в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). Их суммарный парк составляет 150–160 штук, все они принадлежат «Яндексу». В столице, по оценкам Минэкономики, роботы ежемесячно выполняют 30 тыс. доставок.
Ни в ПДД, ни в законодательстве роверы не упоминаются, де-юре они находятся вне правового поля, отмечает «Коммерсантъ». После принятия постановления, как ожидают чиновники, роботы-доставщики должны появиться в 37 регионах, в том числе в Удмуртии, Краснодарском и Красноярском краях, Калужской, Рязанской и Тюменской областях. Ранее компания «Яндекс» направляла в Минэкономики свой проект ПДД для роботов.