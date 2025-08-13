В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков

Среди обязательных технических требований к роверам: 100-сантиметровый флажок красного цвета (для обозначения на дороге), вес не более 120 килограмм, максимальная мощность двигателя не более 4 киловатт. На каждый ровер будет оформляться страховка с лимитом 500 тыс. рублей. Проект также устанавливает протоколы действий при ДТП.