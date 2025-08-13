В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией

В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Минэкономики опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект постановления правительства, который узаконит присутствие роботов-доставщиков (роверов) на улицах. Об этом пишет «Коммерсант».

Документ запустит новый экспериментально-правовой режим, в рамках которого власти установят отдельные правила движения для рободоставки, в том числе лимиты скорости: общий — 25 километров в час, при движении по тротуарам — 10 километров в час, при пересечении проезжей части — 6 километров в час.

Среди обязательных технических требований к роверам: 100-сантиметровый флажок красного цвета (для обозначения на дороге), вес не более 120 килограмм, максимальная мощность двигателя не более 4 киловатт. На каждый ровер будет оформляться страховка с лимитом 500 тыс. рублей. Проект также устанавливает протоколы действий при ДТП.

Сейчас роботы-доставщики эксплуатируются в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). Их суммарный парк составляет 150–160 штук, все они принадлежат «Яндексу». В столице, по оценкам Минэкономики, роботы ежемесячно выполняют 30 тыс. доставок.

Ни в ПДД, ни в законодательстве роверы не упоминаются, де-юре они находятся вне правового поля, отмечает «Коммерсантъ». После принятия постановления, как ожидают чиновники, роботы-доставщики должны появиться в 37 регионах, в том числе в Удмуртии, Краснодарском и Красноярском краях, Калужской, Рязанской и Тюменской областях. Ранее компания «Яндекс» направляла в Минэкономики свой проект ПДД для роботов.

Расскажите друзьям