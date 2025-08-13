Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами

Художник, страдающий биполярным расстройством, планировал эвтаназию и запустил проект «The Last Supper», в котором незнакомцы могли позвать его на прощальные ужины. В итоге мужчина отказался от процедуры. О его пути написал The New York Times.
Джозеф Авуах-Дарко — 28-летний художник из Ганы, проживающий в Нидерландах. В декабре 2024 года он записал видео, в котором объявил, что из‑за тяжелого биполярного расстройства принял решение пройти эвтаназию. Он назначил дату начала подготовки к процедуре на 30 июля 2025 года.
Оставшиеся шесть месяцев он решил посвятить необычному эксперименту — проекту «The Last Supper». Вдохновившись исследованиями Гарварда о том, что чувство принадлежности к сообществу и глубокие связи делают людей счастливее, Авуах-Дарко предложил незнакомцам разделить с ним ужин.
«На ближайшие несколько месяцев я хочу пригласить всех, кто готов, приготовить их любимое блюдо на ужин. Мы разделим трапезу с друзьями и близкими, а я принесу стикеры, настольные игры, оригами и общение без осуждения», — писал он.
За полгода художник посетил более 150 ужинов в разных странах Европы — Нидерландах, Германии, Испании, Франции — и отказался от процедуры эвтаназии. Впечатлениями от встреч он делится в инстаграме* и в рассылке на Substack. Авуах-Дарко рассказывает о своих собеседниках и их жизненном пути, показывает блюда и процесс готовки, делится рецептами и плейлистами.
