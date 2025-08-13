Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»

Автор хита «Кухни» Илья Золотухин направил заявку в Роспатент для регистрации бренда своей музыкальной группы «Бонд с кнопкой». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Товарный знак зарегистрирован по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 25, 35 и 41. Это дает право производить и продавать ноутбуки, компьютерные мониторы, носители звука, портативные колонки, аккумуляторы для электронных сигарет, аппараты для анализа состава воздуха, а также одежду, обувь, головные уборы и другое. Что конкретно будет выпускать бренд, пока неизвестно. По данным Роспатента, заявка на регистрацию бренда «Бонд с кнопкой» была подана 8 августа 2025 года.
Илья Золотухин — музыкант из Башкортостана, фронтмен и автор всех песен «Бонда». Его музыка — это надрывный инди-поп, периодически заходящий на территорию фолка. Первые релизы группы появились на стримингах еще в конце десятых, но настоящую популярность коллектив приобрел лишь в этом году благодаря завирусившейся в соцсетях песне «Кухни». В апреле группа с солдаутами выступила в Москве («1930», две с половиной тысячи человек) и Санкт-Петербурге («Космонавт», полторы тысячи человек).