14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса

В Техасе курица по кличке Перл попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой старой живой курицей. На момент фиксации рекорда ей исполнилось 14 лет и 69 дней.
Хозяйка Перл, Соня Халл, самостоятельно вырастила птицу, выведя ее в инкубаторе 13 марта 2011 года. По словам Халл, средняя продолжительность жизни кур породы Easter Egger составляет всего 5–8 лет, поэтому ее птица значительно превзошла ожидания.
За свою долгую жизнь курица пережила перелом ноги, нападение енота, артрит и ветрянку. В первые годы жизни она обитала на улице, в курятнике, вместе с другими курами, но с возрастом стала менее подвижной, и Соня выделила для пожилой курицы место в прачечной, где она могла спокойно проводить свои дни.
Иногда Перл выходит в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Каждый день курица ест свежий шпинат, салат, фрукты, орехи, а также специальный корм, в котором намешаны хрустящие хлебцы и гранулы.
По словам хозяйки, ей нравится обниматься со шваброй в прачечной и спать в шлепанце. Птица мирно ладит с другими питомцами семьи — пожилым котом и любопытным котенком, который даже сидит рядом с ней.
Несмотря на возраст, Перл продолжает откладывать яйца, но нечасто. Одно из них она снесла как раз после того, как получила официальный титул рекордсменки.
Предыдущая обладательница звания, курица по кличке Пинат из Иллинойса, умерла 25 декабря 2023 года в возрасте 21 года и 238 дней.