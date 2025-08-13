14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры»
После рекламы с Сидни Суини посещаемость магазинов American Eagle упала на 9%
Оливия Кук и Робин Райт выясняют отношения в новом трейлере сериала «The Girlfriend»
Тимоте Шаламе играет в пинг-понг в тизере «Марти Превосходного» от A24
Из‑за рекордной жары ущерб от лесных пожаров в Европе вырос на 87%
РКН объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp
В России появился проект постановления правительства о ПДД для роботов-доставщиков
Художник отказался от эвтаназии после 150 прощальных ужинов с незнакомцами
Автор трека «Кухни» подал заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой»
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «Тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией

14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: guinnessworldrecords

В Техасе курица по кличке Перл попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой старой живой курицей. На момент фиксации рекорда ей исполнилось 14 лет и 69 дней.

Хозяйка Перл, Соня Халл, самостоятельно вырастила птицу, выведя ее в инкубаторе 13 марта 2011 года. По словам Халл, средняя продолжительность жизни кур породы Easter Egger составляет всего 5–8 лет, поэтому ее птица значительно превзошла ожидания.

За свою долгую жизнь курица пережила перелом ноги, нападение енота, артрит и ветрянку. В первые годы жизни она обитала на улице, в курятнике, вместе с другими курами, но с возрастом стала менее подвижной, и Соня выделила для пожилой курицы место в прачечной, где она могла спокойно проводить свои дни.

Иногда Перл выходит в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Каждый день курица ест свежий шпинат, салат, фрукты, орехи, а также специальный корм, в котором намешаны хрустящие хлебцы и гранулы.

По словам хозяйки, ей нравится обниматься со шваброй в прачечной и спать в шлепанце. Птица мирно ладит с другими питомцами семьи — пожилым котом и любопытным котенком, который даже сидит рядом с ней.

Несмотря на возраст, Перл продолжает откладывать яйца, но нечасто. Одно из них она снесла как раз после того, как получила официальный титул рекордсменки.

Предыдущая обладательница звания, курица по кличке Пинат из Иллинойса, умерла 25 декабря 2023 года в возрасте 21 года и 238 дней.

