14-летняя курица Перл из Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса

За свою долгую жизнь курица пережила перелом ноги, нападение енота, артрит и ветрянку. В первые годы жизни она обитала на улице, в курятнике, вместе с другими курами, но с возрастом стала менее подвижной, и Соня выделила для пожилой курицы место в прачечной, где она могла спокойно проводить свои дни.