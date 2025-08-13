Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max

Фото: William Hook/Unsplash

Управляющим компаниям некоторых регионов в Россиии поручили перевести домовые чаты в национальный мессенджер Max. Об этом пишет издание «Осторожно, новости».

Письма с таким требованием Государственная жилищная инспекция рассылает руководителям управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ЧУК). По данным издания, документ получили минимум в шести регионах: в Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областях, Краснодарском крае и Башкортостане.

УК просят разместить ссылки на скачивание мессенджера на информационных стендах и в офисах компаний, а также продублировать каналы в Max и «обеспечить перевод домовых чатов в национальный мессенджер», добавляет «Москвич Mag».

«Информируем вас о мессенджере Мax, разработанном для безопасного общения и предоставления доступа к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы Мax размещена на территории России, что обеспечивает надежную защиту данных и конфиденциальность пользователей», — говорится в письме.

В документе, который разослали по Башкортостану, указано, что перевести домовые чаты в Max надо до 25 августа. В Нижегородской области сотрудников ЖКХ обязали отчитаться о «проделанной работе путем заполнения таблицы».

Ранее стало известно, что школьные чаты нескольких регионов переведут в Max. Это республики Татарстан, Марий Эл и Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Владимирская и Тверская области.

