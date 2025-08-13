Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»

Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера в сериале Amazon «Пацаны», попрощался со своим персонажем после завершения съемок пятого и финального сезона шоу.
Актер назвал этот проект «высшей точкой своей карьеры». В посте со снимками со съемочной площадки Старр отметил, что дал себе время осмыслить завершение сериала, прежде чем поделиться эмоциями: «Невероятное путешествие, столько личного роста и жизни. Какая потрясающая команда! Это действительно лучший опыт в моей карьере».
Старр поблагодарил съемочную группу, актерский состав, Amazon и Sony за доверие, а также шоураннера Эрика Крипке, с которым он «совместно создавал этого сложного и извращенного персонажа»:
«Этот сложный персонаж дал мне пространство и возможность открыть для себя и раздвинуть границы так, как я и не ожидал, и я всегда буду благодарен за этот опыт… Мы создали монстра… И я буду скучать по нему».
Он также выразил огромную признательность фанатам: «Вы — движущая сила. Без вас ничего бы не получилось». Старр завершил пост словами: «Мы готовили в последний раз. Не могу дождаться, чтобы показать вам результат. До встречи, Хоумлендер, прощай».
Сериал «Пацаны» стартовал в 2019 году, получив восемь номинаций на премию «Эмми». Финальный сезон выйдет в следующем году, а спин-офф «Поколение Ви», рассказывающий о молодых супергероях, стартует вторым сезоном 17 сентября.