Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию

Особняк албанского коммунистического лидера Энвера Ходжи, десятилетия стоявший пустым после падения режима, стал площадкой для арт-резиденций и выставок, сообщила The Art Newspaper Russia.
Проект реконструкции разработало парижское бюро NeM Architectes. Ежегодно здесь смогут работать 90 художников со всего мира, по 30 участников каждые три месяца. Резидентам предоставят жилье, мастерские и гранты на создание произведений. Приоритет отдадут авторам с Балкан.
В комплексе оборудованы библиотека и кинозал. Выставочную программу разрабатывают в сотрудничестве с Национальной высшей школой искусств Парижа — Сержи, Скопьевским музеем современного искусства и проектом «Устная история Косово».
Тем временем в Лос-Анджелесе впервые показали публике недавно атрибутированную работу Артемизии Джентилески «Геракл и Омфала». Полотно требовало сложной реставрации после повреждений, полученных во время взрыва в бейрутском порту в 2020 году.