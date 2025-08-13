Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы Звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»

Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию

Фото: Art Explora

Особняк албанского коммунистического лидера Энвера Ходжи, десятилетия стоявший пустым после падения режима, стал площадкой для арт-резиденций и выставок, сообщила The Art Newspaper Russia.

Проект реконструкции разработало парижское бюро NeM Architectes. Ежегодно здесь смогут работать 90 художников со всего мира, по 30 участников каждые три месяца. Резидентам предоставят жилье, мастерские и гранты на создание произведений. Приоритет отдадут авторам с Балкан.

В комплексе оборудованы библиотека и кинозал. Выставочную программу разрабатывают в сотрудничестве с Национальной высшей школой искусств Парижа — Сержи, Скопьевским музеем современного искусства и проектом «Устная история Косово».

Тем временем в Лос-Анджелесе впервые показали публике недавно атрибутированную работу Артемизии Джентилески «Геракл и Омфала». Полотно требовало сложной реставрации после повреждений, полученных во время взрыва в бейрутском порту в 2020 году.

Расскажите друзьям