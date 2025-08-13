Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию

Проект реконструкции разработало парижское бюро NeM Architectes. Ежегодно здесь смогут работать 90 художников со всего мира, по 30 участников каждые три месяца. Резидентам предоставят жилье, мастерские и гранты на создание произведений. Приоритет отдадут авторам с Балкан.