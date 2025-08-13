Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы Звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли

Фото: «Норм Продакшн»

«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер «Няни Оксаны» — комедии, сюжет которой похож на «Мою прекрасную няню». Главную роль в сериале исполнила Олеся Иванченко.

По сюжету главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

Видео: «Кинопоиск»

Для Олеси Иванченко это первая роль в кино. Как и героиня сериала, Иванченко родом из Краснодарского края. Она рассказывала, что долго готовилась к съемкам: ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи.

Роль вдовца и отца троих детей Ивана Самсонова исполнил актер Виктор Хориняк («Последний богатырь», «Кухня»). В актерский состав также вошли Александр Мартынов, Дарья Пицик, Мария Кошина, Елисей Гончаров и Дарина Козлова. Производством сериала занимается компания «Норм Продакшн». Премьера шоу состоится на «Пятнице!» в сентябре, все серии также выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier.

Проект продолжает тренд на возвращение сериалов нулевых. Уже вышли три сезона новых «Папиных дочек», продолжение «Счастливы вместе» под названием «Букины», «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. Молодые». Среди шоу ребут получили «Фабрика звезд» и «Последний герой». Обсуждается также перезапуск «Молодежки» и «Каменской». Кинокритик Василий Говердовский ранее рассказал, откуда в России пошла мода на ремейки и какими они получились.

Расскажите друзьям