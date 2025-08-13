Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли

«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер «Няни Оксаны» — комедии, сюжет которой похож на «Мою прекрасную няню». Главную роль в сериале исполнила Олеся Иванченко.
По сюжету главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.
Для Олеси Иванченко это первая роль в кино. Как и героиня сериала, Иванченко родом из Краснодарского края. Она рассказывала, что долго готовилась к съемкам: ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи.
Роль вдовца и отца троих детей Ивана Самсонова исполнил актер Виктор Хориняк («Последний богатырь», «Кухня»). В актерский состав также вошли Александр Мартынов, Дарья Пицик, Мария Кошина, Елисей Гончаров и Дарина Козлова. Производством сериала занимается компания «Норм Продакшн». Премьера шоу состоится на «Пятнице!» в сентябре, все серии также выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier.
Проект продолжает тренд на возвращение сериалов нулевых. Уже вышли три сезона новых «Папиных дочек», продолжение «Счастливы вместе» под названием «Букины», «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. Молодые». Среди шоу ребут получили «Фабрика звезд» и «Последний герой». Обсуждается также перезапуск «Молодежки» и «Каменской». Кинокритик Василий Говердовский ранее рассказал, откуда в России пошла мода на ремейки и какими они получились.