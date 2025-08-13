Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы Звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»

Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились

Фото: Walt Disney Television

На шоу «Hot Ones», куда недавно пригласили братьев Джонас, Кевин рассказал, что показал своим дочерям «Camp Rock» и их реакция оказалась далека от восторга.

Дети музыканта — 11-летняя Алена и 8-летняя Валентина — до этого никогда не смотрели культовый мюзикл целиком. «Они никогда не видели фильм полностью, а тут посмотрели и сказали: „Ну… нормально“», — поделился Джонас.

Алена и Валентина любят сопровождать отца в турах Jonas Brothers. Их мама, Даниэль Джонас, рассказала: «Думаю, они [девочки] просто гордятся ими [братьями]. Моя младшая, Валентина, вроде понимает, что происходит, но не до конца. Она немного волнуется за них, а потом, увидев на сцене, приходит в восторг. А еще она спрашивает: „А дядя Ник меня любит? А дядя Джо?“ Это потому, что вокруг так много кричащих фанатов, а она говорит: „Но они мои!“».

В том же выпуске шоу «Hot Ones» Джо, брат Кевина, раскрыл, что в работе находится новая часть культовой серии Disney. Его попросили показать последнюю заметку в его телефоне — и там значилось: «Прочесть „Camp Rock 3“».

