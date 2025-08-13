Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились

На шоу «Hot Ones», куда недавно пригласили братьев Джонас, Кевин рассказал, что показал своим дочерям «Camp Rock» и их реакция оказалась далека от восторга.
Дети музыканта — 11-летняя Алена и 8-летняя Валентина — до этого никогда не смотрели культовый мюзикл целиком. «Они никогда не видели фильм полностью, а тут посмотрели и сказали: „Ну… нормально“», — поделился Джонас.
Алена и Валентина любят сопровождать отца в турах Jonas Brothers. Их мама, Даниэль Джонас, рассказала: «Думаю, они [девочки] просто гордятся ими [братьями]. Моя младшая, Валентина, вроде понимает, что происходит, но не до конца. Она немного волнуется за них, а потом, увидев на сцене, приходит в восторг. А еще она спрашивает: „А дядя Ник меня любит? А дядя Джо?“ Это потому, что вокруг так много кричащих фанатов, а она говорит: „Но они мои!“».
В том же выпуске шоу «Hot Ones» Джо, брат Кевина, раскрыл, что в работе находится новая часть культовой серии Disney. Его попросили показать последнюю заметку в его телефоне — и там значилось: «Прочесть „Camp Rock 3“».