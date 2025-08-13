Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились

Алена и Валентина любят сопровождать отца в турах Jonas Brothers. Их мама, Даниэль Джонас, рассказала: «Думаю, они [девочки] просто гордятся ими [братьями]. Моя младшая, Валентина, вроде понимает, что происходит, но не до конца. Она немного волнуется за них, а потом, увидев на сцене, приходит в восторг. А еще она спрашивает: „А дядя Ник меня любит? А дядя Джо?“ Это потому, что вокруг так много кричащих фанатов, а она говорит: „Но они мои!“».