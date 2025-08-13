Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»

Анджелина Джоли получила главную роль в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит» Дага Лаймана под названием «Инициатива». Об этом сообщает The Holywood Reporter.
Джоли сыграет шпионку Брайт, которая использует жесткие меры для выполнения задач. Однажды к ней в команду попадает новый агент, который начинает сомневаться в методах начальницы. Картину описывают как нечто в духе «Тренировочного дня» в мире шпионажа.
Сценарий к ленте напишет Ф.Скотт Фрейзер («Три икса: Мировое господство»). Пока информации о составе актеров и дате премьеры нет. Студия и создатели фильма надеются как можно скорее начать процесс производства и планируют сделать это в первом квартале 2026 года.
В прошлом году вышел фильм с Анджелиной Джоли в главной роли — «Мария». Лента рассказывает об оперной певице Марии Каллас, которая уезжает в Париж после гламурной и бурной жизни на публике. Премьера «Марии» состоялась на Венецианском кинофестивале и была встречена восьмиминутными овациями.
Лайман в 2024 году выпустил два фильма — «Дом у дороги», ставший одним из самых успешных фильмов на Amazon MGM, и «Зачинщики», который можно увидеть на Apple TV+. Режиссер тесно связан с Universal, поскольку ранее уже несколько раз сотрудничал с этой студией: в 2002 году он выпустил фильм «Идентификация Борна», а в 2017 году — «Сделано в Америке» с Томом Крузом.
Сейчас Даг также работает над картиной «Глубже», в которой снова снимется Круз. Он сыграет исследователя, который отправится изучать глубоководную впадину. Съемки картины пока откладываются из‑за особых погодных условий (весь фильм будут снимать на воде и под водой).