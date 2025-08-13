Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»

Лайман в 2024 году выпустил два фильма — «Дом у дороги», ставший одним из самых успешных фильмов на Amazon MGM, и «Зачинщики», который можно увидеть на Apple TV+. Режиссер тесно связан с Universal, поскольку ранее уже несколько раз сотрудничал с этой студией: в 2002 году он выпустил фильм «Идентификация Борна», а в 2017 году — «Сделано в Америке» с Томом Крузом.