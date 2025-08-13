Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Sodа Luv, OG Buda и «тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы Звука»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»

Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»

Фото: Columbia Pictures

Анджелина Джоли получила главную роль в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит» Дага Лаймана под названием «Инициатива». Об этом сообщает The Holywood Reporter.

Джоли сыграет шпионку Брайт, которая использует жесткие меры для выполнения задач. Однажды к ней в команду попадает новый агент, который начинает сомневаться в методах начальницы. Картину описывают как нечто в духе «Тренировочного дня» в мире шпионажа.

Сценарий к ленте напишет Ф.Скотт Фрейзер («Три икса: Мировое господство»). Пока информации о составе актеров и дате премьеры нет. Студия и создатели фильма надеются как можно скорее начать процесс производства и планируют сделать это в первом квартале 2026 года.

В прошлом году вышел фильм с Анджелиной Джоли в главной роли — «Мария». Лента рассказывает об оперной певице Марии Каллас, которая уезжает в Париж после гламурной и бурной жизни на публике. Премьера «Марии» состоялась на Венецианском кинофестивале и была встречена восьмиминутными овациями.

Лайман в 2024 году выпустил два фильма — «Дом у дороги», ставший одним из самых успешных фильмов на Amazon MGM, и «Зачинщики», который можно увидеть на Apple TV+. Режиссер тесно связан с Universal, поскольку ранее уже несколько раз сотрудничал с этой студией: в 2002 году он выпустил фильм «Идентификация Борна», а в 2017 году — «Сделано в Америке» с Томом Крузом.

Сейчас Даг также работает над картиной «Глубже», в которой снова снимется Круз. Он сыграет исследователя, который отправится изучать глубоководную впадину. Съемки картины пока откладываются из‑за особых погодных условий (весь фильм будут снимать на воде и под водой).

Расскажите друзьям