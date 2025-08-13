Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»

Фото: Okko

Завершили съемки пятисерийной документалки «Русские народные. Вся правда о сказках». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.

В проекте главный герой сериала «Волшебный участок» Леха Попов (Николай Наумов) раскроет тайны и загадки русских сказок.

Он исследует происхождение основных сюжетов, роль злодеев: Бабы-яги, Змея Горыныча, Кощея, — а также героев-воинов и простых людей вроде Ивана-дурака и Емели. А еще узнает, какое место в сказках занимали женщины и почему в лесных зверушках столько человеческих черт.

Помогать Лехе разбираться в сказках будут «головы» выдающихся исследователей русского фольклора — Александра Афанасьева и Владимира Проппа. Главные действующие персонажи и спикеры сериала помещены в полностью нарисованное пространство в стиле Ивана Билибина, что позволит зрителям глубже погрузиться в мир русского фольклора.

Проект сняла компания Pro100 Media, известная по документальному стендап-сериалу «Быть цыганом». Режиссером стал Эльдар Мусин, а сценарий написали Михаил Рольник и Федор Тимофеев. 

Главным рассказчиком выступает Николай Наумов, а роли исследователей Афанасьева и Проппа озвучили Петр Гланц и Сергей Чихачев. Премьера приурочена к выходу второго сезона «Волшебного участка» и станет частью традиции двойных премьер Okko, когда документальный и художественный проекты дополняют друг друга.

