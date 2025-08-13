Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу

Фото: Sony Pictures Television

Netflix выпустил трейлер второго сезона кулинарного шоу Меган Маркл. Премьера «С любовью, Меган» состоится 26 августа.

Вместе с Маркл на кухне появятся шеф-повара, блогеры, писатели и актеры: Крисси Тайген, Кристина Тоси, Клер Смит, Дэниел Мартин, Дэвид Чанг, Хизер Дорак, Джейми Керн Лима, Джей Шетти, Хосе Андрес, Радхи Девлукия, Сэмин Носрэт и Тана Френч. В шоу будет восемь эпизодов.

Под видео на ютубе уже более 4000 комментариев. Большинство из них негативные, особенно пользователи осуждают участие в шоу модели Крисси Тайген. Некоторые говорят, что даже не смотрели ролик, а пошли посмотреть, что пишут люди.

Видео: Netflix

Первый сезон «С любовью, Меган» вышел на сервисе 15 января. Проект, как утверждали его создатели, «переосмысляет жанр лайфстайл-передач, смешивая практические рекомендации, как сделать что‑то, с откровенными беседами с друзьями».

«Меган делится личными советами и хитростями, предпочитая игривость совершенству и подчеркивая, как легко может быть создана красота даже в самых неожиданных условиях», — говорится в описании сериала.

При этом шоу не понравилось ни критикам, ни зрителям. Оно получило 38% положительных рецензий от критиков и 32% от зрителей на Rotten Tomatoes.

Недавно Netflix продлил многолетний контракт с принцем Гарри и Меган Маркл. По информации The New York Times, новый договор менее выгодный для супругов, чем предыдущее соглашение 2020 года. Он предполагает возможность для Netflix отказаться от новых проектов Гарри и Меган.

