Sodа Luv, OG Buda и «тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы Звука»

Маколей Калкин жалеет, что отклонил сценарий «Академии „Рашмор“», даже не прочитав его
Энтони Старр попрощался с Хоумлендером и сериалом «Пацаны»
Завершились съемки документалки Okko «Русские народные. Вся правда о сказках»
Госжилинспекция требует переводить домовые чаты в мессенджер Max
Бывший особняк диктатора Албании превратится в арт-резиденцию
Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко в главной роли
Анджелина Джоли снова сыграет шпионку в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»
Дочери Кевина Джонаса посмотрели «Camp Rock» и не впечатлились
Меган Маркл в трейлере второго сезона своего кулинарного шоу
Kodak вновь на грани банкротства. Долги в 500 млн долларов ставят под угрозу будущее компании
Чарли Кокс назвал второй сезон «Сорвиголовы» финальным
Анонсирована Baking Bad — игра-пародия на «Во все тяжкие» про пекарей-преступников
«Фотожир» запустил спецпроект «Прощелкай лето» и объявил опен-кол для пленочных фотографов
Кэти Перри оштрафовали на 6000 евро за съемки клипа в охраняемой природной зоне Испании
Джо Джонас показал заметку «прочесть „Camp Rock 3“». Возможно, серию Disney ждет продолжение
Бейонсе выиграла первую в карьере премию «Эмми»
IT-специалистка оставила офис и теперь получает больше, убирая чужие дома
Москвичка выиграла в лотерею благодаря увлечению астрологией
Марк Руффало идет по следу преступника в трейлере сериала «Task» от автора «Мейр из Исттауна»
Machine Gun Kelly считает себя наполовину инопланетянином
Анна Меликян приступила к съемкам сказки «Дива» о певице-призраке
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»

Sodа Luv, OG Buda и «тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы Звука»

Фото: пресс-материалы

26 августа музыкальный сервис Звук проведет второй экспериментальный концерт «Сила Звука». На нем выступят OG Buda, Sodа Luv, Thomas Mraz, Травма, «тима ищет свет», Кассета, «паранойя» (автор трека «цена» feat. madk1d) и Solidnya (автор трека «Пахнешь как»).

Артисты исполнят треки в непривычном формате. Музыканты смогут сами выбрать новое настроение для песни — спокойные треки зазвучат в драйвовом ритме, а веселые наполнятся меланхоличными мотивами.

© Фото: пресс-материалы

Попасть на «Силу Звука» бесплатно смогут все пользователи музыкального сервиса Звук. Чтобы получить приглашение, нужно прослушать специальный плейлист в сервисе. Рандомайзер выберет самых активных пользователей. Все счастливчики 22 августа получат приглашения на почту, указанную при регистрации в сервисе. Полные правила проведения доступны по ссылке. Концерт начнется в 19:00.

«Звук продолжает менять подход к работе с артистами и искать новые форматы. Это уже второе мероприятие в такой концепции, которое подарит слушателям уникальный музыкальный опыт. Надеемся, что наши гости не только услышат любимые треки в неожиданном звучании, но и смогут еще раз прожить самые яркие эмоции прошедшего лета», — отмечает директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова.

Расскажите друзьям