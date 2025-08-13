Sodа Luv, OG Buda и «тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы Звука»

«Звук продолжает менять подход к работе с артистами и искать новые форматы. Это уже второе мероприятие в такой концепции, которое подарит слушателям уникальный музыкальный опыт. Надеемся, что наши гости не только услышат любимые треки в неожиданном звучании, но и смогут еще раз прожить самые яркие эмоции прошедшего лета», — отмечает директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова.