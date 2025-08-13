Sodа Luv, OG Buda и «тима ищет свет» выступят на втором концерте «Силы Звука»

26 августа музыкальный сервис Звук проведет второй экспериментальный концерт «Сила Звука». На нем выступят OG Buda, Sodа Luv, Thomas Mraz, Травма, «тима ищет свет», Кассета, «паранойя» (автор трека «цена» feat. madk1d) и Solidnya (автор трека «Пахнешь как»).
Артисты исполнят треки в непривычном формате. Музыканты смогут сами выбрать новое настроение для песни — спокойные треки зазвучат в драйвовом ритме, а веселые наполнятся меланхоличными мотивами.
Попасть на «Силу Звука» бесплатно смогут все пользователи музыкального сервиса Звук. Чтобы получить приглашение, нужно прослушать специальный плейлист в сервисе. Рандомайзер выберет самых активных пользователей. Все счастливчики 22 августа получат приглашения на почту, указанную при регистрации в сервисе. Полные правила проведения доступны по ссылке. Концерт начнется в 19:00.
«Звук продолжает менять подход к работе с артистами и искать новые форматы. Это уже второе мероприятие в такой концепции, которое подарит слушателям уникальный музыкальный опыт. Надеемся, что наши гости не только услышат любимые треки в неожиданном звучании, но и смогут еще раз прожить самые яркие эмоции прошедшего лета», — отмечает директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова.